​​​​​​​مؤتمر ستار يكشف برنامج فعاليات 15 شباط

وللكشف عن برنامج الفعاليات؛ أدلى مؤتمر ستار في ملعب 12 آذار في قامشلو؛ ببيانٍ قرأته عضوة لجنة البيئة في مجلس مؤتمر ستار، ريهام تمو.

وأوضحت ريهام تمو أنّ المؤامرة الدوليّة التي أُحيكت ضدّ الشعب الكردي في شخص القائد عبدالله أوجلان تخطّت الـ 24 عاماً ولا يزال منفّذوها يسعون إلى القضاء على إرادة الشعوب.

وأشارت ريهام تمو إلى أنّ العزلة المشدّدة، هجمات الإبادة السياسيّة، الجسديّة والثقافيّة كلّها تأتي استكمالاً للعزلة، لذا يجب تعزيز النضال في سبيل الحريّة، كما أوضحت أنّهنّ في مؤتمر ستار وباسم الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة يستنكرن الألاعيب الدوليّة ولا يمكن أن يقبلوها بأي شكلٍ من الأشكال، وكشفت أنّهنّ سيناضلن ضدّ جميع أشكال المؤامرات تحت شعار "لن يستطيع أحد حجب شمسنا".

ودعت ريهام لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة إلى أداء واجباتها ومسؤولياتها.

وفي ختام البيان؛ كشفت ريهام برنامج فعاليات استنكار وإدانة مؤامرة 15 شباط. وهو كالتالي:

1- من 5 إلى 10 شباط؛ سيتمّ عقد ندواتٍ حول المؤامرة في القرى، النواحي، الكومينات والمؤسسات.

2- في الـ 10 من شباط؛ سيعقد مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي منتدى للمرأة.

3- في الـ 5 من شباط؛ سيتمّ بالتعاون مع مجلس عوائل الشهداء تعليق صور القائد عبدالله أوجلان في جميع المدن والنواحي.

كما سيتمّ في الـ 5 من شباط أيضاً افتتاح معارضٍ لصور القائد عبدالله أوجلان في النواحي.

وفي اليوم ذاته، سيتمّ بالتعاون مع لجنة شلير للطفل التابعة لمؤتمر ستار افتتاح معارض للوحات القائد أوجلان التي رسمها الأطفال.

4- في الـ 15 من شباط؛ سيتمّ تنظيم مسيراتٍ مركزيّة في كلّ من ديرك، قامشلو والحسكة، إقليم الفرات، الشهباء وحلب تحت شعار "حريّة القائد آبو تمثّل حريّة البشريّة، حريّة القائد آبو تمثّل حريّة المرأة".

5- في الـ 14 من شباط؛ سيتمّ إطلاق حملة هاشتاغ على حسابات وسائل التواصل الافتراضي.

6- سيتمّ إرسال الرسائل المكتوبة عن المؤامرة إلى لجنة مناهضة التعذيب.

7- ستقوم لجنة البيئة في مؤتمر ستار بزرع الأشجار في المدن والنواحي المختلفة. وفي هذا السياق؛ ستُحدّد أماكن وأيام زراعة هذه الأشجار من قبل اللجان الموجودة في المدن.

(ر)

ANHA