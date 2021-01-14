​​​​​​​مؤتمر ستار يحيي ذكرى تأسيسه في إقليم الجزيرة

يصادف يوم غد الـ 15 من كانون الثاني الذكرى السنوية الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار، وفي هذا السياق تنظم احتفاليات لإحياء هذه المناسبة.

الدرباسية

بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار، نظم المؤتمر احتفالية في الملعب البلدي في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، حضرها المئات من الأهالي وعضوات المؤسسات المدنية ومؤتمر ستار.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار، ألقتها عضوة المؤتمر في الناحية ميديا حسن، وهنأت فيها هذا اليوم على النساء اللواتي يناضلن من أجل حرية المرأة.

وبيّنت ميديا أن المرأة الكردية أثبتت نفسها في كافة المجالات، السياسي والعسكري، وحققت الكثير من الانتصارات بإرادتها ونضالها.

وأكدت أن كل الانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا هي بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان الذي أعطى للمرأة حقوقها، وناضل من أجل حريتها.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم فرقة زيلان التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية عددًا من اللوحات الغنائية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين في الحفل.

تل حميس

وفي السياق ذاته، نُظمت احتفالية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، حضرها العشرات من الأهالي والمؤسسات المدنية وعضوات مؤتمر ستار.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس، ابتسام الحسين، كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس مؤتمر ستار الـ 16على جميع النساء، وقالت: " إن هذا التنظيم ليس وليد الصدفة، إنما هو استمرار لميراث جميع المناضلات أمثال بريتان وزيلان وساكينة اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل حرية المرأة".

وعن دور مؤتمر ستار في تنظيم المرأة خلال ثورة شمال وشرق سوريا أشارت ابتسام الحسين إلى "أن مؤتمر ستار استطاع أن يكون الحاضن لجميع نساء شمال وشرق سوريا، في مجالات الحياة السياسية والعسكرية والدبلوماسية".

ثم قدمت فرقة تل حميس التابعة لحركة الثقافة والفن بعض الفقرات الغنائية والرقص الفلكلوري.

(كروب/د ج)

ANHA