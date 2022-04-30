​​​​​​​مؤتمر ستار يهنئ العمال بعيدهم العالمي

جاء ذلك خلال بيان كتابي أصدره مؤتمر ستار اليوم السبت؛ بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي، أعرب فيه عن تقديره واحترامه لجهود الطبقة العاملة، وصلتنا نسخة عنه.

وقال البيان "إننا نساهم في إحياء واحدة من أعظم المناسبات الإنسانية التي أعلن عنها في الواحد من أيار بعد نضال وجهد العمال المثمر ليكون عيداً ويوماً عالمياً للعمال، لما لهم من دور كبير في بناء المجتمعات ورقيها".

أضاف: "نحتفل بعيد العمال هذا العام في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة؛ حيث الهجمات الممنهجة ضد القوى المطالبة بالديمقراطية التي يمثلها حزب العمال الكردستاني، والهجوم على قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) الكادحين الذين يناضلون منذ عشرات السنين لمكافحة الظلم والاضطهاد وإنكار الهوية. إذ تشن الدولة التركية الفاشية بالتعاون مع بعض الخونة الكرد من عائلة البارزاني منذ الـ ١٧ من شهر نيسان من العام الجاري، حرباً بالأسلحة الثقيلة والكيماوية من جهة، وتستمر بفرض العزلة على المناضل والعامل والمكافح في وجه الظلم والاستبداد؛ القائد أوجلان، منذ أكثر من عشرين عاماً في جزيرة إمرالي، بعيداً عن كل حقوقه الحياتية من جهة أخرى، هؤلاء هم العمال الحقيقيون لأنهم يدافعون عن كرامة شعبهم".

وأكد البيان "نحن مؤتمر ستار، الطبقة العاملة الكادحة لحرية المرأة، سنرفع وتيرة النضال لمساندة أبطالنا الكريلا، وخاصة وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA STAR) التي قدمت ملاحم بطولية في وجه العدو، وتوحيد النضال للوصول إلى حرية القائد وحرية المرأة، فالأمم لا تبنى إلا بكدح وجهود أبنائها، ولأنَّ العمال هم البناة الحقيقيون للأوطان نهنئهم ونبارك لهم عيدهم الوطني".

(ي م)

ANHA