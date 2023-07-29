​​​​​​​مؤتمر ستار يدين جرائم إبادة النساء

قال مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، في بيان أدلى به اليوم (29 تموز)، "لقد مر التاريخ بمراحل متناقضة وتطورات معقدة، ولسنوات عديدة اعتمد المجتمع منذ القديم على المرأة وحتى يومنا هذا".

أكد البيان الذي قرأته الإدارية في مؤتمر ستار، ميديا محمد، بحضور عضوات المؤتمر، أن المرأة قادت المجتمع في جميع الساحات الاجتماعية باكتشافاتها وتضحياتها، والعمل لبناء مجتمع أخلاقي ديمقراطي يسوده التشارك والعدل.

ولفت الانتباه إلى ما سلبته الذهنية الذكورية منذ 5 آلاف سنة، من هضم لحقوق المرأة وإقصاء لدورها في بناء المجتمع، مشيراً إلى جريمة قتل 4 نساء على يد بعض المتشبثين بالذهنية الذكورية في غضون أقل من شهرين بشمال وشرق سوريا، ومجزرة شنكال التي تحل ذكراها في 3 آب المقبل.

مؤتمر ستار أكد في ختام بيانه "كحركة المرأة في ثورة روج آفا، لن نصمت على هذا العنف"، معاهداً على رفع وتيرة النضال في مواجهة كافة أشكال العنف التي تستهدف كفاح المرأة ونضالها.

(ه إ/ي م)

ANHA