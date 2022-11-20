​​​​​​​مؤتمر ستار يدين بشدة الهجمات الجوية التركية ويدعو الأهالي للانتفاض ضد الإبادة الجماعية

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس مؤتمر ستار، اليوم الأحد، تعقيباً على القصف الجوي التركي لمناطق عديدة في شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، منذ ليلة أمس السبت.

وأدان المجلس واستنكر بأشد العبارات الهجمات التركية التي طالت مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "تعرضت مناطق عديدة في شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان لقصف وحشي همجي ممنهج من قبل طائرات حربية تركية، في كل من قنديل جنوب كردستان، والشهباء وديرك ومدينة كوباني التي هزمت تنظيم داعش الإرهابي، وتحررت بفضل دماء آلاف من أبنائها الأبطال، حيث أسفرت هذه الهجمات باستشهاد وجرح عدد من المواطنين".

وأضاف: "هجمات دولة الاحتلال التركي مستمرة على شعب ومناطق شمال وشرق سوريا منذ بداية ثورة روج آفا وحتى وقتنا الحالي عبر الطائرات المسيّرة والطائرات الحربية، وذلك لبثّ الرعب والخوف في قلوب أهالي المنطقة المتمسّكين بثورتهم وحقوقهم ولا يتراجعون عن مشروعهم".

كما أكد أن هذه الهجمات تهدف "لضرب الاستقرار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية"، مبيناً "هذه الهجمات الوحشية ترتكبها الدولة التركية على مرأى العالم أجمع، وتلتزم الدول العالميّة الصمت حيال هذه الممارسات والهجمات".

وأوضح المجلس في بيانه " الدولة التركية لطالما أرادت دائماً إبادة الكرد عبر التاريخ، فهي تهاجم الشعب الكردي وكردستان بكل السبل".

وقال "فإننا كمنسقية مؤتمر ستار نرفض استمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار".

ودعا "يجب علينا الخروج إلى الساحات، لأجل الانتفاضة ضد هجمات الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال التركي على كافة أراضي كردستان، وتستهدف المناطق الآمنة المأهولة بالمدنيين، من أجل القضاء على الشعب الكردي والمكتسبات التي حققها ثورة روج آفا"، مؤكداً "لن تنال هذه الجرائم الوحشية من عزيمة شعوب المنطقة التي تناضل لتحقيق حريتها وصون كرامتها، وستدفع بالشعب للمضي قدماً في سبيل تحقيق أهداف ثورته المباركة".

كما أدان بشدة "القوى الدولية التي فتحت المجال الجوي لطائرات دولة الاحتلال التركي"، وطالب "التحالف الدولي وجميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية باتخاذ خطوات ملموسة ضد اعتداءات وجرائم الاحتلال التركي المتكررة، وتوثيق هذه الأعمال البشعة بحق الإنسانية، وفرض حظر جوي وإغلاق المجال الجوي أمام الغارات الجوية التركية".

وأكد مجلس مؤتمر ستار في ختام بيانه، على "تصعيد النضال حتى إفشال جميع المخططات التركية؛ كون المقاومة والنضال هما الحلين الوحيدين للعيش بسلام" وعاهد "سنبذل كامل جهدنا للحفاظ على مكتسبات ثورتنا، وسندافع عن أرضنا بكل عزيمة وإصرار".

(ي م)