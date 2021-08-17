​​​​​​​مؤتمر ستار يدين استهداف الاحتلال التركي لشنكال

واستهدف الاحتلال التركي، يوم أمس، بالطائرات المسيّرة قضاء شنكال أسفر عن استشهاد القيادي سعيد حسن وابن أخيه المقاتل عيسى خوديدا، وإصابة 3 مدنيين بجروح.

وفي هذا الصدد، أصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً كتابياً إلى الرأي العام. جاء فيه:

"في الوقت الذي نستذكر فيه ذكرى قفزة ١٥ آب ونحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير مدينة منبج، طالت يد الإرهاب والاحتلال التركي مرة أخرى بطائراتها المسيّرة شنكال الذي ما زال جرحه لم يلتئم. حيث قصفت دولة الاحتلال التركي سيارة في السوق القديم في شنكال راح ضحيته القيادي سعيد حسين من مؤسسي وحدات مقاومة شنكال وابن أخيه عيسى خوديدا المرافق له".

وأضاف "في الوقت الذي كان مخططاً أن تتم زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى شنكال، تم التخطيط لهذه العملية الإرهابية بحق المدنيين في شنكال، وفي يوم الذكرى الأليمة لاستشهاد القيادي مام زكي شنكالي.

وأشارت المنسقية إلى أن القصف الممنهج مستمر بحق القياديين والإداريين والمدنيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل حماية شنكال وحماية مكتسباتها بعد تخلي حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق عنها وتركها عرضةً للسلب والنهب والقتل والدمار وارتكاب المجازر في الإبادة الـ٧٤، بالإضافة إلى خرق الحدود الجوية في العراق وعدم احترام السيادة العراقية بالتدخل الفوري والمباشر في أراضيها.

ودعت منسقية مؤتمر ستار جميع الشعوب والضمائر والوجدان الحية إلى الوقوف ضد جميع الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي.

كما طالبت دولة العراق وحكومة إقليم كردستان بعدم الانجرار وراء الفخ المنصوب لجعل دولة العراق مستعمرة تركية لإحياء السلطة الطورانية العثمانية فيها مجدداً".

(س و)

ANHA