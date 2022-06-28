​​​​​​​مؤتمر ستار يدين الهجوم الجوي التركي على خانا سري

أصدر مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام، اليوم الثلاثاء، أدان فيه استهداف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارتين في قرية خانا سري جنوب شرق ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو. وصلنا نسخة عنه.

وقال مؤتمر ستار في بيانه "قامت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي فجر اليوم الثلاثاء 28/6/ 2022، باستهداف سيارتين مدنيتين في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وهناك ضحايا من المدنيين"، وأضاف "هذه هي ليست المرة الأولى التي تقوم الدولة التركية باستهداف المدنيين أمام مرأى العالم".

وذكر أن دولة الاحتلال التركي تحاول، وبشتى الطرق من خلال اعتداءاتها المتكررة واستهداف المدنيين، إقلاق راحة السكان المحليين، مشيراً إلى أن المحتل يهدف "من هذه الهجمات إلى تهجير السكان من أرضهم، وبذلك تكون قد حققت أهدافها "العثمانية" بالتغيير الديمغرافي الذي تجريه على الأراضي السورية وتحويلها إلى خراب، ضاربة بعرض الحائط جميع العهود والمواثيق الدولية والإنسانية".

هذا وانتقد مؤتمر ستار صمت المجتمع الدولي والعالم حيال "الجرائم والمجازر التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعوب والإنسانية في شمال وشرق سوريا"، وقال "حتى هذه اللحظة، فإن الهجمات مستمرة على مناطق الشهباء وتل رفعت وغيرها من المناطق بشتى الوسائل أرضاً وجواً".

وطالب في ختام بيانه، الجهات المختصة والمجتمع الدولي بإيقاف جرائم ومجازر الدولة التركية "من أجل أن يعود للمنطقة أمنها وأمانها، اللذين فقدتهما بسبب الهجمات العنجهية للدولة الفاشية التركية".

في وقت سابق من اليوم، طالبت أحزاب وقوى سياسية في شمال وشرق سوريا، التحالف الدولي لمحاربة داعش والاتحاد الروسي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ لمنع الجرائم التركية، داعية الشعب في الداخل بحملات ضغط لمحاسبة الدولة التركية.

(ي م)

ANHA