​​​​​​​مؤتمر ستار يدين الاستهداف التركي لمشفى تل رفعت

كثفت دولة الاحتلال التركي من حدة هجماتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث أقدمت أمس الجمعة 16 حزيران، على استهداف مستشفى تل رفعت في منطقة الشهباء، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينهم أعضاء من الكادر الطبي.

وأدان مجلس مؤتمر ستار هجمات دولة الاحتلال التركي، وأكد عبر بيانه له، أنها جرائم "بعيدة عن الإنسانية والأخلاق".

مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي وبعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا وباكور كردستان (28 أيار)، كثفت من هجماتها على المنطقة، وأصبحت تستهدف يومياً الشعب والمواطنين والمؤسسات الخدمية، مثل مستشفى تل ترفعت الذي تعرض للاستهداف من قبل مسيّرات الدولة التركية.

أفاد بيان مجلس مؤتمر ستار بأنه: "يتضح من هجمات فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أنهما يريدان إعادة حليفهما داعش مرة أخرى إلى المنطقة وإنعاشه"، وقالت: "ومن الواضح أن هذه الهجمات تتم بصمتٍ من الدول الضامنة مثل (أميركا وروسيا)، والذي يعد دلالة شراكتها واتفاقها على محاربة مشروع الأمة الديمقراطية".

لكن المجلس أعاد التأكيد على أنه مهما شُنت الهجمات فإن "إرادة المرأة والمجتمع تقوى، ولن يستطيعوا بهذه الأفعال إضعاف إرادة شعب ضحى بالآلاف من الشهداء من أجل الحرية. وستصبح النساء والشبيبة وعموم شعبنا بجميع مكوناته سداً منيعاً ضد جميع أشكال هجمات الدولة التركية".

كما نددت عضوات مؤتمر ستار في ناحيتي تربه سبيه وجل آغا بمقاطعة قامشلو، بهجمات دولة الاحتلال التركي، خلال بيانين منفصلين قرأته عضوة المؤتمر، شريفة مراد أمام مركز مؤتمر ستار شرق ناحية تربه سبيه، بحضور عشرات النساء من الناحية، بينما بيان ناحية جل آغا قرأته عضوة مؤتمر ستار ياسمين ذياب.

(ي م)

ANHA