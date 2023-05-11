​​​​​​​مؤتمر ستار يدعو PDK إلى إطلاق سراح عزيمة أرسون على الفور

واعتقلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني المناضلة عزيمة أرسون التي تعاني من مرضٍ خطير، في 2 أيار الجاري، والتي كانت ستتوجّه إلى أوروبا للعلاج، فيما لا يزال مصيرها مجهولاً حتّى الآن.

وأصدر مجلس مؤتمر ستار، اليوم، بياناً كتابياً حول هذا الموضوع وصلتنا نسخة عنه، إذ جاء في نصّه:

"في الوقت الذي بلغ فيه نضال الحركات والتنظيمات النسائيّة، الداعية إلى الحريّة والديمقراطيّة مستويات مهمّة ضدّ عقلية الدولة القوميّة وتقول في وجهها كفى للعبوديّة، وفي الوقت الذي لم تعد المرأة فيه ضحيةً لنظام الدولة والهيمنة الذكوريّة، فإنّنا سنجسّد رمز المرأة التي تناضل في سبيل الحريّة على أرض الواقع بإرادتها، لذا تبذل المناضلات والثائرات والنساء المنظّمات اللواتي يتبنّين فلسفة الحريّة، في أجزاء جميع أجزاء كردستان والعالم أجمع جهوداً لا مثيل لها.

ومقابل نضال المرأة في سبيل بناء حياة تسودها الحرية والديمقراطيّة، وبناء أشخاص متمسّكون بهويتهم، ولمنع تمتّع المرأة بالإرادة الحرّة والحيلولة دون بنائها لمستقبلها الحرّ والديمقراطي، تنتهج الدولة جميع الأساليب والطرق. وفي سبيل استمرار العبوديّة والهيمنة، تتكرّر الممارسات القذرة جدّاً التي تعمّق وترسي أسس عقلية الدولة القوميّة أكثر بطرق مختلفة.

ونحن مؤتمر ستار، ندعو حكومة إقليم باشور (جنوب كردستان) لإطلاق سراح رفيقتنا عزيمة أرسون؛ لأنّها تعاني من مرضٍ خطير ويجب أن تتوجّه إلى أوروبا فوراً.

كما نحمّل حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية كل ما يمكن أن يؤدّي إليه اعتقال عزيمة أرسون، ونعتبركم مسؤولين عن حياتها ونطالب بإطلاق سراحها فوراً".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني، قد دعت، أمس الأربعاء، الرأي العام الكردستاني والمنظمات النسائية إلى منع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK من تسليم المناضلة عزيمة أرسون إلى سلطات الدولة التركية.

وقالت المنظومة في بيان لها "إنه عار على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يختطف امرأة كردية ثورية بهذه الطريقة، ويحاول استخدام اختطافها لأجل علاقاته القذرة مع دولة الاحتلال التركي"، معتبراً "كلاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وجهاز البارستن مسؤولان عن مصير رفيقتنا عزيمة".

(ر)