​​​​​​​مؤتمر ستار يدعو إلى محاسبة الجناة ويعاهد على تصعيد وتيرة النضال

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا بياناً مكتوباً، اليوم، وصلتنا نسخة منه، بصدد مقتل الشابة "عيدة الحمودي" البالغة من العمر ١6 سنة، و"آية محمد الخليف" البالغة من العمر14 سنة على يد أهاليهم.

ورفضت المنسقية في بيانها جرائم قتل النساء تحت أي مسمى كان، مستنكرة مقتل القاصرتين في مدينة الحسكة.

وطالبت بإنزال أشد العقوبات بكل من له يد بارتكاب هذه الجرائم، مشددة على استمرار مسيرة نضال المرأة في سبيل نيل الحقوق والحريات ولا سيما بعد المكتسبات الفعلية المتحققة خلال ثورة 19 تموز.

وأوضحت أنه ما تزال أنواع العنف ضد المرأة واستهدافها موجوداً، معتبرة هذه الجريمة تجاوزاً للمفاهيم الإنسانية والأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع وخاصة النساء.

وجددت المنسقية إدانتها لجرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة تحت أي مسمى، وقالت: "بدورنا سنرفع مستوى نضالنا، ونقول لا للعنف ضد المرأة ونعاهد بأننا سنصعّد من وتيرة النضال ضد هذه الذهنية الرجعية الذكورية، ونعمل على نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع لرفع الظلم عن المرأة وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، ونستنكر السياسات الممنهجة التي تحاول النيل من المكتسبات المتحققة في ثورتنا وتحاول كسر إرادة المرأة التي أصبحت صاحبة دور فعال في التغيير والتطور وتحقيق العدالة والحرية والمساواة في المجتمع".

وتابعت: "نؤمن بحقوق وحرية المرأة ونضالها ونرفض هذه الذهنية التي توجهت بأساسها لقتل المرأة نفسياً وجسدياً، وحرمانها من حقوقها دون البحث عن حلول تجدي نفعاً للمجتمع، وللحد من حدوث هذه الحالات وضمان حقوق المرأة تم إصدار قانون خاص بالمرأة عام 2014 يتضمن في بنوده معاقبة الجاني على ارتكاب الجرائم بحق المرأة وخاصةً جرائم بدواعي الشرف وسيكون هناك عقوبات رادعة ومشددة لمن يرتكب هذه الأفعال".

(ي م/ آ)

ANHA