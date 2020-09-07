​​​​​​​مؤتمر ستار يدعو إلى الوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى مخططات الاحتلال التركي

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانًا بصدد مساعي الاحتلال التركي الرامية إلى تأجيج التفرقة بين أطراف الحركة الكردية.

البيان أشار إلى أن الشعب الكردي يعيش مرحلة تاريخية صعبة يتعرض فيها لمختلف أشكال ومساعي القضاء على وجوده ومكتسباته.

وأضاف "حتى نتمكن من نيل حقوفنا وتحقيق مستقبل حر، فإن تحقيق وحدة الصف الكردي مهمة بقدر أهمية النضال ضد عدو الشعب الكردي.

وقد رأينا خلال السنوات المنصرمة كيف أننا لم ننجح في تحقيق أي نصر لأننا لم نحقق الوحدة الوطنية."

ونوه البيان إلى أن الدولة التركية تسعى إلى ضرب أطراف الحركة الكردي بعضها ببعض: " تأجيج الصراع بين الأطراف الكردية وضرب الكرد بعضهم ببعض من إحدى سياسات الدول المحتلة لكردستان.

فتاريخ الشعب الكردي يعج بالكثير من الأمثلة على ذلك، إننا نرى الآن أن عدو الشعب لكردي يسعى إلى ألاعيب مماثلة، فمن جهة يتعرض قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان للتعذيب والعزلة المشددة، كما يتم إعلان الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، ومن جهة أخرى يتم عقد اللقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهي تعلن أحد الأطراف عدوًا فيما تتعاون مع طرف آخر، وبهذا الشكل تسعى إلى ضرب الكرد بعضهم ببعض".

مؤتمر ستار دعا الأطراف الكردية إلى تحقيق الوحدة الوطنية: "باسم تنظيم المرأة في روج آفاي كردستان، نناشد بداية القوى لكردية اتخاذ موقف مناهض للاحتلال الفاشي التركي، كما ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية والعائلية، والالتفاف حول نضال أبناء الشعب الكردي ضد الاحتلال، وهذا هو السبيل الصحيح الذي يؤدي إلى النصر".

كما طالب البيان جميع أبناء الشعب لكردي، وبشكل خاص النساء والشباب، في جميع أجزاء كردستان باتخاذ "موقف حازم إزاء الاحتلال الفاشي التركي والأطراف التي تسانده".

(ك)