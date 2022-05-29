​​​​​​​مؤتمر ستار يدعو الحركات النسائية لدعم الإدارة الذاتية ضد هجمات الاحتلال التركي

أصدر مؤتمر ستار، اليوم الأحد، بيان إلى الرأي العام، حول تصريحات دولة الاحتلال التركي بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، وصلتنا نسخة عنه.

استهل البيان بقوله: "إنّ تدخل الدولة التركية في شؤون جارتها الجنوبية سوريا منذ اندلاع الثورة فيها هو إظهار لرغبة الدولة التركية في التحول إلى قوة عظمى".

مشيراً إلى أن "العثمانية الجديدة هي المحرّك الأساسي للسياسة التركية؛ لطالما كان الشرق الأوسط هو الحيز الجغرافي الذي تستهدفه الدولة التركية لتحقيق مشروعها الاستيطاني الذي كان يدغدغ خيالها طيلة المائة عام الماضية".

مؤتمر ستار لفت في بيانه إلى سياسات الاحتلال التركي "على أساس بناء مرحلة جديدة لجمهورية تركية جديدة تهاجم القوميات الأخرى وإبادتها، ونشر الموت والدمار والتحريف التاريخي، كما فعلت عندما بنَت جمهوريتها على حساب إبادة الشعب الأرمني، فهي تسعى بنفس النهج إلى إبادة الكرد وتعميم سياسة إمرالي وتطبيقها على جميع الشعوب".

أوضح البيان بالقول "فاحتلال مناطق في شمال شرق سوريا واستمرار التهديدات باحتلال مناطق جديدة بات الموجه الأهم للسياسة التركية التي يكمن وراءها ضرب المشروع الديمقراطي الذي بنتهُ مكونات المنطقة، وبنت إدارتها الذاتية وتسلحت بالفكر الديمقراطي في روج آفا وشنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع؛ لهذا تتزايد الهجمات على هذه المناطق لضرب إرادة الشعوب ونشر الفوضى واستهداف وحدة الشعوب والعيش المشترك وتقييض الحل السياسي والاستفادة من الصراع بين القوى الكبرى".

وأضاف "فهي تسعى للبحث عن موطئ قدم لها في سوريا لتنطلق منها إلى جميع مناطق الشرق الأوسط باستهداف إرادة المرأة التي قادت المشروع الديمقراطي، وحققت مكاسب عظيمة على جميع الأصعدة وخاصة في محاربة التنظيم الإرهابي ودعم مشروع الأمة الديمقراطية من خلال تفعيل دور المرأة والتنديد بكل السياسات التي تعادي حرية الشعوب وإعادة تنظيم المجتمع".

دعا مؤتمر ستار في ختام البيان، جميع التنظيمات والحركات النسائية للالتفاف حول مشروع الأمة الديمقراطية ودعم الإدارة الذاتية المطالبة بالحرية؛ لنكون سداً أمام سياسة أردوغان الأكثر عدوانية تجاه العالم والمرأة.

(ي م)

ANHA