​​​​​​​مؤتمر ستار يبارك ذكرى تأسيسه الـ 16 في الشهباء

وتجمّع العشرات من نساء إقليم عفرين في ساحة مخيم برخدان التابعة لناحية فافين في مقاطعة الشهباء، رافعات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام ورموز مؤتمر ستار، لإصدار بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ16 لمؤتمر ستار.

وقرأت البيان الإدارية في مؤتمر ستار بإقليم عفرين، فريدة إيبو، وجاء في نصه: "نبارك الذكرى السنوية الـ 16 على جميع نساء العالم وروج آفا والشرق الأوسط، وعلى النساء المقاومات في سجون السلطات التركية وعلى القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف: "مع مرور 15 عامًا على تأسيس مؤتمر ستار، ومواجهته الصعوبات، تمكّن من الوصول إلى جميع النساء في روج آفا، واستطاع تنظيمهن لبناء مجتمع حر ديمقراطي متحرر من الذهنية الذكورية".

وأوضح البيان أنه "على الرغم من حالة النزوح والصعوبات التي واجهها أهالي عفرين، إلا أن مؤتمر ستار استمر بعمله في توعية المجتمع والتخلص من العادات الذكورية، وهذا ما أدى إلى رفع مستوى النضال والمقاومة من النواحي العسكرية والدبلوماسية والسياسية، لتعريف العالم بأن حرية المرأة هي أساس لبناء أمة ديمقراطية".

وشدد البيان على مواصلة المقاومة والنضال حتى تحرير المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الذهنية الذكورية، وأكد على أن مؤتمر ستار على "أتم الاستعداد لضم جميع نساء العالم كردًا عربًا تركمانًا آشورًا تحت راية مؤتمر ستار".

وأكد البيان في ختامه على "السير على خط الشهيدات سكينة جانسيز وفيدان وارين ميركان وبارين كوباني والسياسية التي استشهدت بيد الخونة هفرين خلف، حتى إيصال النساء إلى الحرية وبناء مستقبل حرّ تسود فيه الحياة المشتركة".

وكانت منسقية مؤتمر ستار، قد أصدرت يوم أمس الخميس، بيانًا بهذه المناسبة، عاهدت فيه على مواصلة النضال في سبيل حل قضية المرأة وفق الأسس التي وضعها القائد عبدالله أوجلان.

(س ر)

ANHA