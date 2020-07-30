​​​​​​​مؤتمر ستار يبارك عيد الأضحى على كافة النساء والأمة الإسلامية

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته منسقية مؤتمر ستار روج آفا بمناسبة حلول العيد، وقالت فيه:

باسم مؤتمر ستار نبارك عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر ذا معنى روحي وذا مكانة مقدسة لدى الأمة الإسلامية، على جميع النساء بحلول هذه المناسبة ونتقدم لهن بأجمل التهاني والتبريكات.

في وقت تستمر فيه مقاومة شعبنا وخاصة المرأة لمواجهة جرائم و انتهاكات الاحتلال التركي المستمرة وتصعيد تهديداته على المنطقة وازدياد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا، كان حتمياً على المرأة أن تستمر في نضالها ومقاومتها لنيل حقوقها وتحصيل ما فقدته على مر التاريخ نتيجة سياسات الأنظمة السلطوية التي تحكمت بالمرأة وأفقدتها ما سعت لتحقيقه في الحرية والحياة الكريمة لجميع النساء، كون الجميع يعلم أن نضال المرأة ومقاومتها هي أساس بناء المجتمعات وتحقيق النصر.

وبالرغم من الأجواء والظروف التي يعيشها شعبنا إلا أننا نجد في هذه المناسبة ما يوقد في قلوبنا شعلة الأمل والتفاؤل وما يبعث على أن الغد أجمل.

ونأمل ونؤمن بأن تكون أعيادنا هي الفرصة لزرع الفرح والسعادة لدى الجميع وأن يحتفل شعبنا بأعياده القادمة في سلام و أمان ومحبة .

كما نتوجه نحن مؤتمر ستار لكافة مقاتلات الحرية والنساء المقاومات المناضلات بالتهاني ونجدد عهدنا على مواصلة درب شهيداتنا القديسات حتى تحقيق النصر وضمان سبل الحياة الكريمة لكافة النساء.

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ANHA