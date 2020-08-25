​​​​​​​مؤتمر ستار يبادر بتوزيع الكمامات والمعقمات على الأهالي والمؤسسات

تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث سجلّت هيئة الصحة إلى اليوم 394 إصابة، منها 26 حالة وفاة و74 حالة شفاء.

وبعد سلسلة من الإجراءات الوقائية من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قرّر مؤتمر ستار في مبادرة منه توزيع الكمامات والكفوف والمعقمات الطبية على مراكز مؤتمر ستار والمؤسسات المستثناة من الحظر، التي يتوجب عليها العمل مثل البلديات وعوائل الشهداء والأسايش.

كما وزّع على الأهالي بشكل مجاني، منعًا لاستغلال تجار الأزمة لهؤلاء المواطنين في إطار دعم القرارات التي أصدرتها خلية الأزمة لتطبيق خطتها لمكافحة انتشار الفيروس وتوعيتهم من خطر الإصابة.

ووزّع مؤتمر ستار اليوم، ما يقارب 1800 كمامة و40 علبة من مادة المعقم.

الإدارية في مؤتمر ستار هدية عبدو قالت: إن الهدف من توزيع الكمامات هو حماية ووقاية الإداريات والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية والأهالي من فيروس كورونا، ومساعدة الإدارة الذاتية في مواجهة الوباء.

وحثت هدية عبدو الأهالي خلال حديثها على ضرورة ارتداء الكمامات والكفوف الطبية والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.

وفي الختام تمنت من الأهالي التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية أنفسهم وأسرهم من هذا الوباء وأخذ الحيطة والحذر منه والتعاون مع بعضهم البعض لمواجهته.

(س ع/س و)

ANHA