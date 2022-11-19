​​​​​​​مؤتمر ستار يعزي ذوي ضحايا انفجار السليمانية ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

فقد عدد من الأشخاص لحياتهم وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين في انفجار منظومة للغاز بحي كاويزا- 2 في مدينة السليمانية بباشور كردستان.

أعرب مجلس مؤتمر ستار عن تضامنه مع شعب باشور كردستان وعوائل المصابين، وتقدم بالعزاء لهم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، خلال برقية تعزية وجهها المؤتمر لأسر الضحايا، اليوم السبت، ووصلنا نسخة عنه.

وجاء في برقية التعزية التي وجهها المجلس لأسر الضحايا:

منذ الخميس (17 تشرين الثاني الجاري)، تتجه أعين الوطنيين والكردستانيين وأصدقائهم في كافة أجزاء كردستان وخارجها، إلى ما شهده الأهالي في حي كاويزا- 2 بمدينة السليمانية؛ نتيجة انفجار إحدى منظومات التدفئة الغازية المعتمدة في أغلبها بين الأهالي، والذي أسفر عن فقدان وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

عليه نحن مجلس مؤتمر ستار، نرى أن مصاب شعبنا وأهلنا في باشور كردستان هو مصابنا، ونتجه بأحر التعازي لعوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. متمنين للجميع السلامة من هكذا كوارث سببها بعض الأخطاء الفنية، لذلك نطلب من السلطات والجهات الخدمية أخذ الحيطة والحذر لتأمين سلامة الأطفال والنساء القاطنين في المنازل أولاً، كما نناشد كافة العوائل للتقيد بالاستخدام السليم للطاقات المتبعة في التدفئة وغيرها لا سيما بعد دخولنا في فصل الشتاء الذي قد يكون سبباً لزيادة هذه الحالات، متمنين الرحمة والخلود للضحايا، والشفاء والسلامة العاجلة للمصابين.

الاحترام للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا".

(ي م)