​​​​​​​مؤتمر ستار يعزي برحيل سهيلة قاضي

أصدر مجلس مؤتمر ستار برقية عزاء، بوفاة سهيلة قاضي في مدينة بون الألمانية، عن عمر ناهز82 عاماً.

وكانت الراحلة، سهيلة قاضي، قد شاركت في مؤتمر المرأة الكردية في مدينة آمد شمال كردستان (باكور) عام 2010، وقالت في ذلك الوقت خلال حديثٍ لها مع وكالة دجلة للأنباء (DÎHA)، "أتحسر على العودة إلى الوطن"، حيث قضت في المنفى أكثر من 40 عاماً، على ما ذكره مجلس مؤتمر ستار.

ونوه إلى أن الراحلة لم تكن قد تجاوزت من العمر 6 أعوام عندما أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام والدها (رئيس جمهورية مهاباد، قاضي محمد) في 31 آذار عام 1947.

وتقدم مجلس مؤتمر ستار بالعزاء لعائلة الراحلة، سهيلة قاضي محمد، "ولأهلنا في روجهلات كردستان الذين بدأوا انتفاضتهم منذ أكثر من ستة أشهر في وجه سلطات الدولة الإيرانية بشعار "JIN,JIYAN,AZADÎ"، "المرأة، الحياة، الحرية"، وأصبحت انتفاضتهم إلهاماً لكافة نساء العالم".

معرباً في الوقت نفسه عن حزنه الشديد برحيل "ابنة طليعي جمهورية مهاباد، قاضي محمد".

(ي م)