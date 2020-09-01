​​​​​​​مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه الثالث بمدينة حلب

وعُقد الكونفرانس في صالة عفرين الواقعة بمنطقة الشقيف بمدينة حلب، بمشاركة العشرات من ممثّلات المؤسّسات المدنية والأحزاب السياسية والعسكرية.

وزُينت الصّالة بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشّهيدات بارين، سكينة، آرين وأفيستا، ولافتات كُتب عليها "نضالنا حرّية مقاومتنا نصر، بروح انتقام وتضحية عوائل الشهداء سنحطّم أسوار إيمرالي".

وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، تلاها إلقاء الإدارية في مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا منى يوسف كلمةً قالت فيها: "نعقد هذا الكونفرانس بالتزامن مع يوم السلام العالمي، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على حجم المقاومة التي أبداها أبناء حيّ الشيخ مقصود على هذه الأرض الطاهرة، وتمسّكهم بأرضهم حتّى النيل من الاحتلال، وتنظيم أنفسهم، وزرعوا بذور الديمقراطية والحرية وأخوّة الشعوب في نفوس أبنائهم، وهذا بحدّ ذاته مفتاح السلام".

كما أشارت منى إلى أنّ أعداء الديمقراطية والحرية وعلى رأسهم الدولة التركيّة تستهدف دائماً المرأة المنظّمة، حيث ترتكب بحقّها الجرائم، مستذكرة مجزرة كوباني التي راح ضحيّتها ممثّلات من مؤتمر ستار، مؤكّدة: "بروح شهيداتنا وروح المرأة الحرّة نجدّد العهد لهنّ بالسير على خطاهن حتّى الوصول إلى أهدافهن".

ثمّ قرأت الإدارية في مؤتمر ستار هيفين سليمان توجيهات القائد عبد الله أوجلان، تلاها قراءة التّقرير السنوي لمؤتمر ستار من قبل الإدارية في حركة المرأة الشابة جيندا دلسوز.

ثمّ فُتح باب النّقاش حول المشاكل والعوائق التي تواجهها المرأة، وسياسة الدولة السلطوية ضدّ إرادة المرأة التي تجعلها تمارس الفاحشة والقتل.

ثمّ تمّ انتخاب أربع عضوات لمنسقية مؤتمر ستار في حلب، وهنّ كل من "نهلة مصطفى، آمنة خضرو، فرجين محمد، زينب إيبو"، اللّواتي عاهدن بدورهن على أداء مهامهن وحماية نساء الحيّ.

ومن ثمّ اختتمت أعمال الكونفرانس بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة.

(ح م/إ)

ANHA