​​​​​​​مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه الرّابع في مقاطعة كوباني

وعُقد الكونفرانس السنوي الرابع لمؤتمر ستار في مدينة كوباني، بمركز باقي خدر للثقافة والفن وبحضور 150 عضوة من كافّة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلّة التابعة لمقاطعتي كوباني وكري سبي/ تل أبيض.

وانطلقت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة، تلاها كلمة الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا آفين سويد الّتي أشارت إلى أنّ الهجمات الوحشية والانتهاكات التي تطال المرأة في عفرين وسري كانية هدفها كسر إرادة المرأة وإنهاء ثورة المرأة في روج أفا. وأنّ الدولة التركية تستهدف النساء المناضلات مثل زهرة بركل وهفرين خلف لأنّه يخاف من إرادة المرأة الحرّة، وأن الثورة والنضال ستكون ردّاً لتلك الهجمات الوحشيّة.

الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا عائشة حسو دعت في كلمتها بالوقوف إلى جانب المرأة ومساندتها بكل الطرق والسبل الممكنة، ونوّهت إلى أنّ ثورة روج آفا هي ثورة المرأة "وإذا أردنا النجاح لهذه الثورة علينا بدعم المرأة والحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة."

وتخلّلت أعمال الكونفرانس قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان حول أهمية نضال المرأة والتقدّم بالثورة لتحرير المرأة من كافة القيود التي تحيط بها.

واستمرّت أعمال المؤتمر بمناقشة تقرير الأعمال، حيثُ تمّ تقييم الوضع التعليمي والتنظيمي، وشدّدن على رفع وتيرة نضالهنّ من أجل الانتقام لشهدائهنّ اللّواتي استشهدن على يد الاحتلال التركي مثل هفرين خلف، الأم عقيدة، الأم أمينة، زهرة بركل وهبون ملا خليل اللواتي عملن ليلاً ونهاراً من أجل حرية المرأة، والسير على خطاهنّ وتحقيق أحلامهنّ.

وطرحت المشاركات خلال المناقشات جملة من المقترحات لمناقشتها في المؤتمر العام منها:

حرية القائد آبو واجب إنسانيّ وأخلاقيّ يقع على عاتق كل امرأة. دعم ومساندة قوات حماية المرأة والحماية الجوهرية والأسايش باعتبارهم ممثّلين عن حماية مكتسبات ثورة تموز. تقديم الدعم لتفعيل الكومينات للقيام بواجبهم على أكمل وجه. الاستمرار في حملات لا للأمّية. القيام بحملات توعية صحية في المقاطعة. الاستمرار بحملات مناهضة العنف ضد المرأة. استمرار في حملات التوعية بصدد قوانين المرأة. تنظيم كافة اللّجان في البلديات والنواحي. اعتبار يوم 23 من حزيران يوماً لرفع مستوى النضال ضد الهجمات التي تستهدف المرأة المقاومة. استمرار فتح دورات تدريبية خاصة بالرجال. بهدف عدم بقاء أيّ امرأة خارج التنظيم، القيام بحملة زيارات للنساء في المقاطعة. تفعيل لجنة خاصة للأطفال للقيام بوضع مشاريع خاصة بهم.

العمل على تحقيق حرية المرأة

وفي نهاية الكونفرانس تمّ انتخاب منسقية مؤتمر ستار المؤلفة من خمسة عضوات وانتخاب إداريات للجان التدريب، الحماية، العدالة، الاقتصاد، الصحة، البلدية، الاجتماعية والهلال الذهبي.

وانتهى الكونفرانس بقراءة البيان الختامي من قبل روزين محمد نائبة هيئة المرأة في إقليم الفرات، وجاء فيه ما يلي:

"تطرّق الكونفرانس إلى الوضع التنظيمي لمؤتمر ستار ولجانه وكذلك الأعمال التي قامت بها خلال السنتين، وبعدها تطرّقت المجتمعات إلى النّواقص ونقاط الضعف العراقيل التي تواجه عمل مؤتمر ستار وتم التركيز على رفع مستوى نضال المرأة لمواكبة المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها، وخاصّة مع زيادة حدة الهجمات الدائرة مثل الحرب الخاصة.

العمل على رفع وتيرة الشعب الثوريّة للتصدّي للهجمات التي تتعرّض لها مناطقنا وخاصة إقليم الفرات والتأكيد على حملة تحرير الأراضي المحتلة، وأيضاً العمل على توثيق جريمة استهداف الرفيقات في إدارة مؤتمر ستار زهرة بركل، هبون ملا خليل والأم أمينة محمد ويسي وتقديمها إلى المحافل الدولية وإدراجها في لائحة جرائم الحرب التي ارتكبتها الدولة التركية، وكما تمّ النقاش على العمل على تمكين المرأة على كافة الأصعدة."

(ك)

ANHA