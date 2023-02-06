​​​​​​​مؤتمر ستار ومنصة الفعاليات الإيكولوجية يطالبان الأهالي لتوخي الحذر من الارتدادات الزلزالية

جاء ذلك، خلال بيان كتابي مشترك، أصدره مجلس مؤتمر ستار ومنصة الفعاليات الإيكولوجية للمرأة، اليوم الإثنين، وصلنا نسخة عنه.

تقدم البيان في مطلعه بالعزاء "لشعبنا وأهالينا في كافة المناطق التي تأثرت؛ جراء الهزة الأرضية (الزلزال) في كل من باكور كردستان وتركيا، وروج أفا وسوريا، وجنوب كردستان والعراق".

وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما تمنى إنقاذ المفقودين والعالقين تحت الأنقاض التي خلفتها الارتدادات الزلزالية من قبل فرق الإنقاذ والهلال الأحمر.

مضى البيان بالإشارة إلى أن كوكب الأرض يعاني منذ مئات السنين من القضايا البيئية التي أصبحت تزداد يوماً بعد يوم؛ بسبب الإهمال في الحفاظ على الاستقرار البيئي، وذلك بسبب الاستخدام المفرط من قبل الجهات التجارية والسلطوية، للطاقات الطبيعية واستغلالها دون النظر في العواقب التي يمكن أن تخلفها نتيجة الإخلال في توازنها".

وأضاف: "ما أدى هذا بدوره لعيشنا في ظل أزمات بيئية لا نهاية لها".

مجلس مؤتمر ستار ومنصة الفعاليات الإيكولوجية، أوضحا خلال البيان "مرة أخرى يصبح الأبرياء والفقراء والمواطنين العزل ضحايا السياسات التي تمارسها الحكومات والسلطات الحاكمة في كل من تركيا وغيرها، فعلى الرغم من التنبؤ بوقوع الزلزال قبل أيام من قبل الخبراء، إلا أن السلطات بقيت في حالة عدم الاكتراث لعواقبها بحق المدنيين الذين تجاوزت أعدادهم الآلاف بين متوفي وجريح ومفقود تحت الأنقاض، لا سيما في مناطق باكور كردستان وشمال وشرق سوريا، وتعرض المناطق لأضرار مادية ومعنوية كبيرة".

وناشدا الجهات المعنية؛ للقيام بمسؤولياتها في حماية حياة الأهالي والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

كما طالبا، الأهالي لأخذ الحيطة والحذر؛ كون الخطر والتهديد على حياتهم لا يزال قائماً وذلك؛ نتيجة التوقعات التي تشير لحدوث زلازل وارتدادات أخرى قد تكون أضعف أو أقوى عن سابقاتها.

(ي م)