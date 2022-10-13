​​​​​​​مؤتمر ستار وأهالي كركي لكي يستذكرون الشهيدة الأم عقيدة عثمان

الأم عقيدة، مثل آلاف الأمهات والنساء الكرديات وقفت في وجه ظلم الفاشية، وكانت في الطليعة في ساحات النضال، لم تتخلَّ عن إيمانها، عندما كان الكرد مهمشين ولا أحد يعترف بهم.

وفي ذكرى استشهادها الثالثة، نظم مؤتمر ستار في كركي لكي مراسم استذكار لها، حضرها العشرات من الأهالي وأعضاء لجان الصلح وكومينات ومجالس وبلديات الشعب في كركي لكي وذلك أمام أكاديمية الأم عقيدة لعدالة المرأة في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت رفيقة درب الشهيدة عقيدة، أسماء مراد، كلمة قالت فيها "كانت الأم عقيدة تناضل من أجل القضية الكردية؛ لأنها عاهدت بالسير على نهج الشهداء حتى استشهدت".

أما صالح الأحمد، الرئيس المشترك للجنة الصلح في كركي لكي فقال في كلمته "كانت الأم عقيدة طليعية في المشاركة بكافة الفعاليات والنشاطات التي تقام في شمال وشرق سوريا، وعملت على حل قضايا الشعب في كركي لكي وتوجهت إلى سري كانيه لمساندة قوات سوريا الديمقراطية، واستشهدت مع قافلة المدنيين بقصف الطيران التركي العدواني".

كما استذكر ابن الشهيدة عقيدة، عاكف مصطفى، كافة شهداء ثورة شمال وشرق سوريا وعاهد بالمضي على نهج الشهداء لتحقيق أهدافهم في حماية الشعوب.

وانتهت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تمجّد شهداء الحرية والكرامة قائلين "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ك ع/ ل م)