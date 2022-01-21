​​​​​​​مؤتمر ستار و PYD في لبنان يدعون المجتمع الدولي انهاء احتلال عفرين ومحاسبة المحتلين

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة على هجمات الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، أصدر كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ومنسقية مؤتمر ستار في لبنان بيانين منفصلين.

وجاء في بيان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في لبنان : "ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمحاسبة الاحتلال التركي والمجموعات السورية المرتزقة التابعة لتركيا على انتهاكاتها وافعالها المنافية للأخلاق الإنسانية ولمبادئ حقوق الإنسان. فالاحتلال التركي يمارس التغيير الديمغرافي المنظم والممنهج، عبر المجموعات الإرهابية التابعة له".

وأضاف البيان: "صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التركية والمرتزقة التابعين لها سبب في تمادي الاحتلال التركي في عفرين والمناطق السورية التي احتلتها تركيا ومجموعات داعش الإرهابية التابعة لتركيا".

وفي نفس السياق طالبت منسقية مؤتمر ستار في لبنان "من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إيقاف الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين في عفرين", مناشداً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته حيال تلك الجرائم.

و دعت منسقية مؤتمر ستار في لبنان عبر بياناً لها بمناسبة مرور أربع سنوات على بدء الهجوم التركي على عفرين في ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨، روسيا وأمريكا على التحرك لإخراج الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة الإرهابية من عفرين وضمان العودة الآمنة والكريمة لسكانها".

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ANHA