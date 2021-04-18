​​​​​​​مؤتمر ستار من أمام منزل القائد: سنصعد نضالنا حتى رفع العزلة

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة لمدة 4 أيام، يتم فيها تنظيم المناوبات على مدى 24 ساعة من قِبل عضوات مؤتمر ستار.

وافتتحت الخيمة بإدلاء عضوة مؤتمر ستار، ميديا سليمان، ببيان إلى الرأي العام، استنكرت القصف الذي طال منزل القائد في قرية علبلور.

وأشار البيان إلى "أن قصف منزل القائد هو استهداف النساء أيضًا واستهداف للمكتسبات التي حققتها ثورة روج آفا، ونوّه أن نضال النساء مستمر حتى رفع العزلة عن القائد أوجلان".

واستهدفت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي، فجر الجمعة، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور غرب مدينة كوباني، وكان يطلق عليه اسم منزل القائد.

(ن ك/س و)

ANHA