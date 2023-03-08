​​​​​​​مؤتمر ستار مهنئاً بـ 8 آذار: بتنظيمنا وإرادتنا الحرة حتماً سينتصر نضالنا

يوافق اليوم (8 آذار من كل عام)، اليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة أصدر مجلس مؤتمر ستار، بياناً كتابياً، هنأ فيه جميع النساء في العالم، وذلك في شخص المناضلات (روزا لوكسمبورغ، وليلى قاسم، وليلى وسارا وفيدان، وجينا أميني، وجيان تولهدان وناكهان، هند وسعدة، وجيجك وزينب) وغيرهن من الشهيدات.

وأكد البيان الذي وصلنا نسخة عنه، أن هذا اليوم (أي اليوم العالمي للمرأة) يمثل روح المقاومة والنضال لدى المرأة عبر مئات السنين لتحررها من قيود الذهنية الذكورية السلطوية.

وتوجه المجلس في بيانه بالتحية بكل امتنان واحترام "للقائد عبد الله أوجلان الذي أظهر من خلال توجيهاته بأنه هو الصديق الحقيقي للمرأة"، كما حيّا مقاومة المرأة والشعوب في إيران ضد الدولة الإيرانية القمعية.

مؤكداً أنه ولأول مرة في تاريخ كردستان والشرق الأوسط والإنسانية، تنتفض الشعوب معاً حول شعار المرأة، ضد النظام الوحشي والقمعي للدولة وقوى السلطة الحاكمة، بقوله "حيث تحوّل الشعار المشترك "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) إلى شعار عالمي، فالسبب الذي جعل من هذا الشعار، شعاراً مشتركاً للجميع، هو أن المجتمع يرى حريته في حرية المرأة".

موضحاً أن هذا الشعار يبيّن نشر "أفكار وآراء قائدنا"، ويدل أيضاً على انتشار أفكار حرية المرأة في الشرق الأوسط والعالم.

وأكد المجلس "بنضال وعزم كبيرين، أوصلت نساء روج آفا وشمال وشرق سوريا المقاومة والنضال من أجل قضية الحرية إلى ذروتها، وحولن ثورة روج آفا اليوم إلى ثورة المرأة"، مشيراً إلى أنه "في مثل هذا اليوم، تظاهرت آلاف النساء في نيويورك احتجاجاً على ظروف العمل اللا إنسانية التي كن يعشنها، وشكلت هذه التظاهرة التي تكررت لاحقاً مقدمة لحصول المرأة على المزيد من الحقوق وتخصيص يوم 8 آذار من كل سنة للاحتفال بإنجازاتها".

وقال في هذا الخصوص "إننا نتابع مسيرة المقاومة والنضال من الإرث التاريخي لمقاومة النساء العاملات في معمل النسيج والذي يستمر إلى يومنا هذا، فتاريخنا مليء بالدماء وبتضحيات النساء اللواتي كان لنضالهنَّ الفضل لترتقي ثورتنا إلى هذا المستوى، ولنحقق المكتسبات لثورة المرأة".

ونوّه إلى أنه مع تطور نضال النساء من أجل حرية المرأة في كل أنحاء العالم، تتوسع دائرة هجمات النظام الذكوري السلطوي أكثر فأكثر، وفي مقدمتها هجمات الدولة التركية الفاشية، حيث يتم استهداف واغتيال القياديات.

وأشاد بمقاومة النساء في شمال وشرق سوريا ضد نظام الهيمنة، والتي دمرت كل حسابات ومخططات الاحتلال، لتفسر إرادة ومبادرة الثورة، واسترسل قائلاً "هذا يعني أن نضال المرأة من أجل الحرية يتطور، ويضرب جدار نظام الهيمنة بطوله وعرضه، ويجدد خلايا الحياة مرة أخرى، فبتنظيمنا وإرادتنا الحرة حتماً سينتصر نضالنا من أجل حرية المرأة، وسيهزم الذكورية السلطوية اللا أخلاقية".

وعاهد مجلس مؤتمر ستار بالاستمرار في المقاومة والنضال حتى تحقيق النصر، وناشد كافة النساء "الانتفاض، وأن يكن في الساحات حتى انتصار الحرية، وألا يتوقفن ويرفعن رايات النضال، فالنضال في جميع ميادين الحياة سيكون السبيل من أجل التحرر، وإنهاء العنف الممارس على المرأة"، مشدداً "على تنظيمات المرأة العمل والمقاومة في كل لحظة لتحقيق الحرية لكافة نساء العالم".

(ي م)