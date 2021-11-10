​​​​​​​مؤتمر ستار لإقليم عفرين: نحمّل روسيا والتحالف الدولي مسؤولية مجزرة قامشلو

وتجمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار وهيئة المرأة لإقليم عفرين بالإضافة إلى عضوات في الهيئات والاتحادات والنساء القاطنات في مخيم برخدان، وذلك في الساحة الرئيسة في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحملت المشاركات أعلام مؤتمر ستار لإقليم عفرين واتحاد المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، لتقرأ النائبة لهيئة المرأة لإقليم عفرين أمينة حج حسن البيان وقالت:

"مرة أخرى تطال يد الغدر العثماني الشعب الأعزل بهجماته الوحشية في كوباني منذ أسابيع والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء الذين ضحوا بأبنائهم وبناتهم في سبيل تحرير أرضهم من رجس العدو الغاشم والفصائل المرتزقة المتمثلة بالفكر الأسود الظلامي الراديكالي.

حيث استهدف الاحتلال التركي مجدداً المدنيين بطائرة مسيرة في قامشلو راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في قامشلو، تلك المدينة التي أثبتت للعالم أجمع مشروعها الإنساني الديمقراطي والتي باتت تشكل خطراً على حكومة حزب العدالة والتنمية الفاشي وأعوانه من الخونة، وعلى سياساته القمعية في المنطقة وتحطيم أحلامه التوسعية الاحتلالية، لذا وسع الاحتلال من انتهاكاته الممنهجة تجاه مكونات المنطقة عامة والكرد بشكل خاص، وهذا دليل على فشل المخططات الطورانية التي تأسست على الحروب والمجازر والإبادة بحق الشعوب.

نحن كحركة المرأة في مناطق الشهباء ندين ونستنكر هذا العمل الجبان ونحمّل روسيا والتحالف الدولي مسؤولية هذه المجازر التركية بحق أبناء المنطقة الذين أفشلوا محاولات بث الفتنة بين المكونات بوقوفهم صفاً واحداً وإصرارهم على المقاومة والاستمرار بدءاً من جبال الحرية في مناطق الدفاع المشروع إلى مناطق شمال وشرق سوريا بريادة المرأة المناضلة الثورية والتي أصبحت أيقونة العصر".

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ANHA