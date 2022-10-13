​​​​​​​مؤتمر ستار لإقليم عفرين يختتم كونفرانسه الرابع بجملة مخرجات

وكان الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار لإقليم عفرين، قد انطلق تحت شعار "بروح جيان وزينب سنحمي مكتسبات ثورة المرأة ونحقق النصر"، وذلك بمشاركة نحو 300 عضوة من مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية في مقاطعة الشهباء.

وكانت أعمال الكونفرانس قد بدأت في صالة ميتان الواقعة بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، بقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان، وتقييم آخرالتطورات السياسية، تلاه قراءة توجيهات مؤتمر ستار عن المرأة ودورها في إدارة المجتمع وتطوير نفسها وقيادة المرحلة وحماية مكتسبات ثورة 19 تموز.

وقرئت تقرير أعمال مؤتمر ستار لإقليم عفرين خلال العامين المنصرمين من قبل العضوة ريحانة علو، تلاه عرض سنفزيون عن أعمال المؤتمر، كما قدمت المشاركات هدايا رمزية على شكل دروع تحمل صور القائد عبد الله أوجلان والشهيدات للمؤتمر.

واختتم المؤتمر أمس الأربعاء، بجملة من المخرجات؛ أبرزها رفع وتيرة النضال والكفاح من أجل ضمان حرية القائد جسدياً، وتحرير كافة المناطق المحتلة، وزياد عدد الدورات التثقيفية لكلا الجنسين، ودعم لجنة الصحة في مؤتمر ستار لرفع وتيرة عملها بين نساء الإقليم، وإعطاء محاضرات أيديولوجية لكلا الجنسيين.

وانتخبت منسقية جديدة لمؤتمر ستار لإقليم عفرين، مكونة من 7 عضوات، حيث انتخبت اثنتين قبل عدة أيام خلال الكونفرانس الرابع لمجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، أما العضوات 5 الآخريات انتخبن خلال الكونفرانس، ليتم بذلك ضم مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء إلى مؤتمر ستار لإقليم عفرين.

وبعدها أدت عضوات المنسقية الجدد القسم أمام الحاضرات، لينتهي الكونفرانس بعقد حلقات الدبكة على واقع الأغاني الثورية.

(آ ر/ي م)

ANHA