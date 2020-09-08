​​​​​​​مؤتمر ستار في تل تمر يعقد اجتماعه السنوي ويضع خطة عمل جديدة 

بدأت صباح اليوم، أعمال الاجتماع السّنويّ لمؤتمر ستار في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة بمشاركة العشرات من عضوات المؤتمر في الناحية وبلداتها، تحت شعار "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة".

وعُقد في مؤسسة عوائل الشهداء بمركز الناحية، التي زُينت بصور الشهيدات ولافتات كتب عليها "شهادتكم تزيدنا إصرارًا في مواصلة النضال للوصول إلى حرية المرأة".

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقت إدارية لجنة التدريب في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة بيريفان إسماعيل كلمة أوضحت فيها أنه سيتم اختيار ثلاث إداريات لإدارة مؤتمر ستار في ناحية تل تمر وضواحيها من خلال الانتخابات.

ووفق ما أشارت إليه بيريفان فإن أعمال الاجتماع ستُختتم بوضع خطة عمل جديدة للعامين القادمين.

وتخلّل برنامج أعمال الاجتماع قراءة التقرير للسنتين الماضيتين، ومناقشته من قبل عضوات الحاضرات وتسليط الضوء على العوائق التي تعرض لها المؤتمر خلالها.

وفيما بعد فُتح باب الترشيح وتم انتخاب ثلاث عضوات لإدارة مؤتمر ستار في الناحية وقراها.

واختُتم الاجتماع بالتّصويت على الاقتراحات، للعمل عليها في العامين القادمين وهي:

- توسيع آلية العمل من أجل رفع العزلة عن قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

- التّوسيع من النشاطات والفعاليّات من أجل الوقوف ضد ممارسات الاحتلال التّركي على روج آفا، وشمال وشرق سوريا.

- تنظيم المجتمع على أساس حقيقة الشعب المناضل، وأسلوب الحياة الصّحيحة.

- فتح دورات تدريبيّة للمرأة بشكل أكثر من قبل.

- الاستمرار في افتتاح دورات تدريبيّة للرّجال.

- تفعيل عمل نشاط الكومينات بشكل أكثر، وخاصّة دور المرأة فيها.

- متابعة أعمال المقاطعة والنّواحي والبلدات وإداريات المرأة.

- زيارة البيوت، ومتابعة أوضاع المرأة في المُجتمع.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تُحي نضال المرأة.

(د أ/س و)

ANHA