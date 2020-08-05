​​​​​​​مؤتمر ستار في روج آفا يُعرب عن تضامنه مع الشّعب اللّبنانيّ: نشعر بما تمرّون به

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته منسقية مؤتمر ستار في روج آفا قالت فيه:

"نتقدّم بأحر التعازي للشعب اللبناني الشقيق إثر هذه الكارثة الرهيبة والرحمة لأرواح الضحايا إثر التفجير الذي حدث في مرفأ بيروت, ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين, والصبر والسلوان لذوي الضحايا.

نحن كمؤتمر ستار نتضامن مع الشعب اللبناني في هذه المحنة والكارثة العصيبة التي حلت بهم وما خلّفه الانفجار من دمار وخراب وضحايا , كلنا نعلم وندرك أن الظروف السياسية وعدم الاستقرار الأمني والأزمة الاقتصادية وانتشار مرض كورونا قد أثقل كاهل الشعب اللبناني, وجاءت هذه الكارثة لتزيد من المعاناة والوطأة على الأخوة اللبنانيين لتتأزّم أكثر ، ونظراً لما مرّ به الشعب السوري ومناطق شمال شرق سوريا من حروب ودمار وخراب واحتلال و تهجير, لذا نشعر بما يمرّ به الشعب اللبناني، ونتعاطف معهم، ونتمنّى لهم تجاوز محنتهم, آملين أن يحلّ عليهم الأمن والسلم والسلام والنهوض من أزمتهم.

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ANHA