​​​​​​​مؤتمر ستار في روج آفا يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 17

تأسس مؤتمر ستار عام 2005 (اتحاد ستار سابقاً)، من أجل تحرير المرأة من الأنظمة السلطوية وتنظيمها وفق أيديولوجية تحرر المرأة.

واحتفاء بذكرى تأسيسه الـ 17، نظم مؤتمر ستار في روج آفا احتفالية في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، شاركت فيها المئات من النساء من مختلف مناطق روج آفا، بالإضافة إلى عضوات من دمشق وحلب.

وتخلل برنامج الاحتفالية، إلقاء فقرات غنائية من قبل فرق آلنيا، واليفيتريا، وفرقة الرقة، وسط عقد حلقات من الدبكة من قبل الحضور.

يشار إلى أن مؤتمر ستار في روج آفا، يعقد في هذه الأثناء أعمال اجتماعه السنوي بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ 17، ومن المقرر أن يستمر الاجتماع إلى يوم غد الأحد.

في السياق ذاته، احتفلت النساء من مختلف المكونات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بالذكرى الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار.

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، احتفلت النساء من ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو بذكرى التأسيس، وذلك في مطعم جارجيلا في الناحية.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار في ديرك، صباح علي، باركت فيها تأسيس مؤتمر ستار على كافة نساء العالم، ونساء روج آفا والمقاتلات على جبهات القتال.

وعاهدت صباح علي بالسير على خطا الشهيدات اللواتي قدمن التضحيات في سبيل تحرير المرأة، وتركن بصمة في نضال ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

بدورها، أشارت جورجيت عبد النور، باسم المكون السرياني، إلى دور مؤتمر ستار في تنظيم المرأة، وقالت: "مؤتمر ستار كان ولايزال أساس التضامن المشترك بين كافة الثقافات والمعتقدات والمكونات التي تعيش في شمال وشرق سوريا".

وأضافت "أن أيدولوجية تحرر المرأة يعتبر أساس الحل للقضايا والمشاكل الاجتماعية، والنضال في جميع المجالات ضد الذهنية الذكورية المهيمنة".

وانتهت الفعاليات بتهنئة عضوات المؤتمر بمناسبة ذكرى تأسيسه، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والشعبية التي قدمتها عضوات مركز دجلة للثقافة والفن.

وانتهت الحفلة بالشعارات التي تحي نضال المرأة.

(كروب/ي م)

ANHA