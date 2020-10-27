​​​​​​​مؤتمر ستار في لبنان يُحيي سنوية الشهيدة بيريتان

بمرور الذكرى السنوية الـ28 على العملية الفدائية التي قامت بها المناضلة بيريتان (كلناز قره تاش) عام 1992 في باشور(جنوب كردستان)، والسنوية الأولى لاستشهاد هفرين خلف والأم عقيدة، نظّم مؤتمر ستار في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعاً استذكاريًا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان نتوي غمكين واستذكرت في بداية حديثها جميع الشهداء والشهيدات الذين استشهدوا في مثل هذا الشهر وقالت: "شهر تشرين الأول شهر المقاومة والنضال، حيث كُتِبَ التاريخ بحروف من ذهب من خلال مقاومة بيريتان التي كانت بداية لتجييش المرأة منذ عام 1992 وما تلاه.

وأضافت:"هاجمت القوى العالمية والإسلامية والعميلة من أجل القضاء على حركتنا المناضلة في سبيل الحرية، وبيريتان هي فتاة كردية أظهرت عبر وقفتها البطولية للعالم أجمع أن الشعب الكردي والمرأة الكردية لن تستسلم أبداً، وأن هذه المقاومة سوف تنتصر".

فيما تحدثت كيبار هورو باسم مؤتمر ستار في لبنان قائلة: "إن أعداءنا لن يقبلوا بحصول المرأة على حريتها، وخير مثال على ذلك الشهيدة هفرين خلف، السياسية التي قتلها المرتزقة بطريقة وحشية، حيث أثبتوا بعملهم الوحشي سوء أخلاقهم للعالم أجمع ومدى خوفهم من قوة المرأة".

بدورها تحدثت والدة الشهيدة روجيندا عفرين وقالت "في البداية نذكر جميع شهدائنا ولن ننسى تضحياتهم، أمثال الشهيدة بيريتان وأرين وروجيندا، وسنبقى نناضل حتى تحقيق أهدافهن والحصول على حرية القائد عبد الله أوجلان وتحرير مناطقنا المحتلة".

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تُحيي الشهداء والمرأة الحرة.

(كروب/س و)

ANHA