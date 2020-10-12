​​​​​​​مؤتمر ستار في لبنان يحيي الذّكرى السّنويّة للشّهيدة هفرين خلف

وبمشاركة العشرات من عضوات مؤتمر ستار بدأت الندوة في العاصمة اللبنانية بيروت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثمّ تحدّثت عضوة اللجنة الدبلوماسية لمؤتمر ستار، غزالة رمو التي استذكرت الشهيدة هفرين خلف التي استشهدت بطريقة وحشية من قبل مرتزقة تُركيا، وقالت: "نحن هنا في مؤتمر ستار نوجّه رسالتنا لأردوغان ومرتزقته ونقول لهم إنّ الطريقة التي اغتلتم فيها الشهيدة هفرين عبّرت عن حقيقة أخلاقكم وأسلوبكم الوحشي والهمجي الدنيء، ونؤكّد بأنّ هفرين ستبقى خالدة وأنتم ستذهبون إلى مزابل التاريخ، ونحن في مؤتمر ستار لن ننسى تضحيات الشهيدة هفرين خلف ولن يرتاح ضميرنا حتّى ينال المجرم أردوغان ومرتزقته عقابهم على ما اقترفت يدهم".

ثمّ تحدّثت أم الشهيدة روجيندا عفرين التي قالت: "نستذكر جميع شهدائنا بهذه المناسبة ونجدّد لهم العهد بالسير على نهجهم حتى تحرير المناطق المحتلة وينال شعبنا الحرية".

وانتهت الندوة بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ل)

ANHA