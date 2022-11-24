​​​​​​​مؤتمر ستار في لبنان يعقد اجتماعه السنوي

عقد مؤتمر ستار في لبنان، اجتماعه السنوي، بحضور عضواته في جميع المناطق اللبنانية.

وتناول الاجتماع شرح وقراءة المستجدات التي شهدتها المنطقة، وتقييم فعاليات وأنشطة المؤتمر لعام 2022 بكافة أبعادها ومجالاتها.

ووضع مؤتمر ستار على جدول أعماله للعام المقبل2023، جملة من البنود، أهمها:

"اعتماد الحرية الجسدية للقائد أوجلان مبدأً أساسياً في كل الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها مؤتمر ستار في لبنان، وتنظيم أنشطة خاصة في هذا الصدد، خاصة بين أبناء وبنات الجالية الكردية من جهة، وبين الشعب الكردي وأصدقاءه من جهة أخرى، وتقديم كل ما ينبغي من أجل دعم ثورة المرأة وثورة الشعب في شمال وشرق سوريا، والإسهام في وقف العدوان التركي الهمجي، سواء على شمال شرق سوريا، أو على إقليم جنوب كردستان، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة الداعمة للمقاومة الشعبية تحت شعار " Jin,Jiyan, Azadî" أي "المرأة، الحياة، الحرية"، بشكل مستمر"

وفي ختام الاجتماع ركزت المشاركات على أهمية تعزيز التنظيم النسائي بكل هيكلياته وأبعاده وآلياته.

(ي م)