​​​​​​​مؤتمر ستار في لبنان وجمعية عائدة الفلسطينية ينظمان ندوة مشتركة

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، وذلك على أنغام النشيدين الوطني الكردي والفلسطيني، ثم تطرقت منسقة البرامج الخارجية لجمعية عائدة، فاتن آزاد حمد، إلى العنف الممارس بحق المرأة، وعن أهمية تدريب المرأة وتوعيتها في كافة المجالات لتواجه كل أساليب العنف في المجتمع.

كما تطرقت أيضاً إلى نضال الشعب الكردي والأفكار النيرة للمفكر عبد الله أوجلان التي تصب في خدمة تحرير المرأة في الشرق الأوسط، معتبرة مقاومة القائد أوجلان الذي يعد رمز التحرر الجنسوي والفكري والطبقي لكافة النساء في المنطقة، مقاومة الملايين من النساء اللواتي يتطلعن للحرية والمساواة.

هذا، وقرأت عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان، نسرين برو، رسالة الشهيدتان روكن زلال وسارا تولهدان المقاتلتان ضمن حركة التحرر الكردستاني اللتين نفذتان عملية فدائية ضد مركز للشرطة التركية في مرسن، وتحدثت إن الدولة تركية تيقنت جيداً من خلال هذه العملية أن نضال المرأة سوف يستمر، وأن حركة التحرر ستقاوم وستبقى رمزاً في التضحية والفداء.

وفي الختام رددت المشاركات شعار "Jin, Jiyan, Azadî".

(ي م)