​​​​​​​مؤتمر ستار في لبنان تُحي قفزة 15 آب

صادف، يوم أمس، السنوية السادسة والثلاثين لقفزة 15 آب التي بدأها القيادي في حركة التحرر الكردستانية "عكيد" ضد دولة الاحتلال التركي.

وبهذه المناسبة عقد مؤتمر ستار في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا بحضور العشرات من الجالية الكردية.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة الصمت، تحدثت بعدها منسقتا مؤتمر ستار شرفين جودي ونتوي غمكين، وأشارتا إلى أن 15 آب هو يوم تاريخي، يوم بدأت فيه الحياة.

وأضافتا "تاريخ حركتنا بدأ بشعار كردستان وبرح المقاومة والفداء ضد الجيش التركي وبروح المناضل القيادي عكيد قرقماز، من هنا نتذكر المناضل عكيد وجميع شهداء الحرية".

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تُحيّ شهداء الحرية.

(كروب/س و)

ANHA