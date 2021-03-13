​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يستذكر الشهيدة كولي سلمو

ويصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد الناشطة في اتحاد ستار سابقًا (مؤتمر ستار) كولي سلمو، التي استشهدت في الـ 13 من آذار عام 2012.

وإحياءً لذكراها، تجمع العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في الشارع الذي استشهدت فيه والواقع في القسم الغربي من الشيخ مقصود.

وحمل المشاركون في المراسم صور الشهيدة كولي سلمو، وأعلام مؤتمر ستار إلى جانب صور شهداء ثورة 19 تموز.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء، بعدها ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها ليلى مراد التي رافقت المناضلة كولي خلال العمل التنظيمي في الحي.

وبدأت ليلى مراد حديثها باستذكار النضال الذي بنيت عليه بذرة ثورة 19 من تموز والتي غرستها النساء التواقات للحرية أمثال الشهيدة كولي.

وأشارت "رغم صعوبة المرحلة حينذاك كان يتطلب منا التضحية"، وأمضت مضيفة: "لم تتوان الشهيدة كولي عن بذل الغالي والنفيس بما يخدم مصلحة القضية والمبادئ الأساسية للثورة".

وعاهدت ليلى مراد في ختام حديثها بالسير على خطا كولي ورفيقاتها للحفاظ على المكتسبات المتحققة بفضل تضحيات الشهداء.

واختتمت الفعالية بترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

(م ع/ س و)

ANHA