​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يستنكر جرائم الاحتلال التركي والصمت الدولي إزاءها

ضمن سلسلة الفعاليات التي تستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، أدلى مؤتمر ستار في مدينة حلب، ببيان إلى الرأي العام، اليوم، شجب فيه استمرار الهجمات والصمت الدولي حياله.

البيان قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار حسنة طابونة، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار، وذلك من أمام كومين الشهيدة "شيلان" التابع لمؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

استهل البيان باستنكار هجمات "العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وانتهاج دولة الاحتلال التركية سياسات عدوانية تجاه أبناء المنطقة"، وتدخّله في شؤون دول الشرق الأوسط وما يقابله من صمت دولي.

بيان مؤتمر ستار أكد أن دولة الاحتلال التركي بسياساتها هذه "ضربت كافة القوانين والأعراف الدولية والاتفاقات والتعهدات بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا بعرض الحائط"، مضيفاً "وما يزال الهجوم العدواني مستمراً على مناطق تل تمر والشهباء وآفاشين وزاب التابعتين لمناطق الدفاع المشروع".

واعتبر البيان أن "الهجمات الجديدة التي خلفت ضحايا بين المدنيين سيتم إضافتها كتوثيق، إلى سجل دولة الاحتلال التركي الإجرامي الذي يحوي سياسات القتل والخطف والتهجير".

داعياً في الختام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية بملف الإنسانية إلى القيام بواجباتهم إزاء الجرائم والانتهاكات المروعة للاحتلال التركي، وردع مشاريعه الاستعمارية، وعلى رأسها التغيير الديمغرافي.

(م ع/ي م)

ANHA