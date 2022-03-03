​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يكشف برنامج فعاليات اليوم العالمي للمرأة

يوم الثامن من آذار هو يوم المقاومة والنضال للمرأة، والذي يعلو فيه صوت النساء في كافة أنحاء العالم في وجه الظلم والاستبداد واللا مساواة والاحتلال والإبادة.

تزامناً مع اقتراب هذا اليوم، تحدثت لوكالتنا الإدارية في مؤتمر ستار في حلب، نهلة مصطفى، وكشفت عن برنامج فعالياتهم.

نهلة مصطفى باركت في بداية حديثها، اليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 من آذار من كل عام، على كافة نساء العالم والقائد عبد الله أوجلان ومقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار وكافة النساء المعتقلات.

وحول برنامج الفعاليات قالت نهلة: "فعالياتنا ستكون على مستوى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تشارك فيها كافة مؤسسات المرأة والكومينات والمجالس، وقد بدأت في الـ 24 من شباط المنصرم، وستستمر لغاية 8 آذار، وبداية ستكون عبر تنظيم المحاضرات على مستوى حيي الشيخ مقصود والأشرفية للتعريف بيوم الثامن من آذار وأهميتها.

مضيفة "نظراً للتدريبات والمحاضرات الأيديولوجية التي أُعطيت للنساء والرجال في الحي خلال العام المنصرم، فستختلف فعاليات هذا العام عما سبقه، ويتضح ذلك جلياً في فعالياتنا ومشاركة الجميع".

نهلة مصطفى أشارت إلى أن كل مكون سيشارك بزيّه القومي.

وبحسب ما أفادت به نهلة مصطفى، فإن برنامج الفعاليات على الشكل التالي:

بتاريخ 3 آذار: عقد اجتماعات لأمهات الكريلا من قبل كومينات المرأة.

بتاريخ 4 آذار: افتتاح معرض لعرض الأشغال اليدوية.

بتاريخ 5 آذار: تنظيم حملات إيكولوجية (بيئية) بهدف حماية البيئة، وحملات نظافة عامة. بالإضافة إلى تنظيم أمسية غنائية من قبل الهلال الذهبي.

بتاريخ 6 آذار: تنظيم فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم فعالية من قبل لجنة الاقتصاد التابعة لمؤتمر ستار والاقتصاد العام بتقديم هدايا رمزية للعاملات في مجال الاقتصاد. وأيضاً تنظيم مسيرة سيارات من قبل مؤتمر ستار.

بتاريخ 7 آذار: إقامة حفلة من قبل مقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ)، بالإضافة إلى توزيع بروشورات من قبل لجنتي العلاقات والتربية والتعليم، وعرض الصور وتنظيم أمسية شعرية ومسابقات رياضية من قبل اتحاد المرأة الشابة.

بتاريخ 8 آذار: إقامة حفلة على مستوى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في منطقة الشقيف شمال الشيخ مقصود بحلب.

ودعت نهلة مصطفى في ختام حديثها، النساء إلى رفع من مستوى كفاحهن ضد ذهنية الرجل المتسلط، الذي يريد القضاء على المرأة وكسر إرادتها، مناشدة إياهن الاحتفال بهذا اليوم المتمثل بيوم الكفاح والنضال ويوم حرية المرأة بحماسٍ كبير.

(ي م)

ANHA