​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يدين مجزرة قونيا

وأدلي بالبيان بمشاركة عشرات النساء وممثلات عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود.

وقرئ البيان في دوار السبع شهداء، الكائن في القسم الشرقي من الحي، من قبل عضوتي مؤتمر ستار نارين حمو التي قرأت البيان باللغة الكردية، ورنكين إبراهيم التي قرأته باللغة العربية.

واستنكر مؤتمر ستار في بداية البيان المجزرة المرتكبة بحق العائلة الكردية في مدينة قونيا.

وقال "تركيا تمارس أبشع أنواع العنف الممنهج على الشعب الكردي وتحرمه من أبسط حقوقه، وتثبت أنها من أعنف وأشرس الأنظمة الديكتاتورية من خلال هذه الممارسات الفاشية بحق المدنيين الكرد من أطفال ونساء وكبار السن بهدف كسر إرادة الشعب الكردي المقاوم والمسالم طوال العصور".

وأضاف "على خلفية مكتسبات شعبنا في ثورة روج آفا ومقاومة الكريلا العظيمة في مناطق الدفاع المشروع والتفاف شعبنا حولها، تقف الدولة التركية عائقاً أمام انتصارات الشعب الكردي، حيث تقوم بالقتل المتعمد كما فعل عنصر فاشي من الأمن التركي باغتيال عضوة HDP دنيز بويراز، وتتكرر الآن العملية نفسها بحق سبعة أشخاص من عائلة واحدة، الذين قتلوا بأبشع الأساليب".

وطالب مؤتمر ستار في مدينة حلب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة واليونيسيف التي تحمي حقوق الطفل بمحاسبة الدولة التركية على هذه الأفعال اللاأخلاقية بحق المدنيين الكرد أينما وجدوا، كما عاهد الشعب برفع وتيرة النضال ضد العدو.

(ح م/ س ر)

ANHA