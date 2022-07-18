​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يدعو المنظمات الدولية لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

بعد إعلان الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا في الـ 28 حزيران الماضي، حملة مطالبة التحالف الدولي لمحاربة داعش والاتحاد الروسي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الجرائم التركية، انضمت العديد من المؤسسات والاتحادات والمنظمات إلى هذا النداء.

وفي سياق ذلك، أدلى مؤتمر ستار في مدينة حلب ببيان إلى الرأي العام، أعلن فيه انضمامه إلى حملة الأحزاب السياسية، قرئ أمام كومين الشهيدة روكن زردشت الواقع في حي الأشرفية، من قبل الإدارية في الكومين، جيهان إيبش.

البيان لفت الانتباه إلى الهجمات المتواصلة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "تكرار القصف اليومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لكافة القرى والبلدات الآمنة بكل وحشية يهدف لترويع واستهداف كل ما هو حي وآمن، وإبادة الشعب بكل أطيافه".

موضحاً "ونتيجة لهذه الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا استشهد العديد من رموزنا المناضلة كالسياسيين والعسكريين، فالاحتلال التركي يسعى إلى احتلال مناطق أخرى، وسلب ممتلكات الأهالي مثلما فعل في المناطق المحتلة كعفرين وكري سبي وسري كانيه حيث تشهد هذه المناطق أبشع وأعنف الجرائم الممنهجة بحق سكانها بشكل شبه يومي".

وأعلن مؤتمر ستار في مدينة حلب خلال بيانه عن "تضامنه مع مبادرة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا في دعوتهم بفرض حظر جوي على المنطقة".

ودعا في ختام بيانه، جميع المنظمات الدولية والحقوقية والدول الضامنة في المنطقة "بمنع تركيا من شن أي هجوم على شمال وشرق سوريا لما لها من انعكاسات سلبية على حل الأزمة السورية، والتي ستكون منطلقاً لإعادة إحياء الجماعات الإرهابية التي تجد ملاذاً آمناً في المناطق المحتلة من قبل تركيا".

(م ع/ ي م)

ANHA