​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يعقد كونفرانسه الرابع ويختتمه بتشكيل منسقية جديدة

عقد اليوم مؤتمر ستار كونفرانسه الرابع في صالة ستار لايت الواقعة في منطقة شقيف بمدينة حلب، وزُينت الصالة بصور الشهيدات وأعلام مؤتمر ستار ويافطة كُتب عليها "بطليعة ليلى سوف نصعد وتيرة المقاومة ونعيش أحراراً مع القائد"، وصور القائد عبد الله أوجلان والشابة جينا أميني.

وحضر الكونفرانس كل من عضوات وممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والحركات والمجالس والكومينات وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة وشخصيات مستقلة وضيوف من شمال وشرق سوريا.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت فارجين محمد عضوة منسقية مؤتمر ستار بالحضور، بقولها: "من حي الشيخ مقصود والأشرفية، حي المقاومة والصمود، نرحب بكافة ضيوفنا لحضورهم كونفرانسنا الرابع".

أشارت فارجين إلى فضل القائد في إحياء قدرات ومهارات المرأة "المظلة التنظيمية هي التي وحدت جميع المكونات السورية بشكل عام وعملت على تنظيم المرأة الريادية لتكون قوة الحل للأزمة السورية بفكر ونهج الأمة الديمقراطية لصاحب الفضل العظيم، الفيلسوف عبد الله أوجلان".

نضال المرأة ميراث القائد

بدورها، ألقت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر الكلمة الافتتاحية، ونوهت من خلالها إلى بداية تأسيس مؤتمر ستار في حلب "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام عظمة شهدائنا من كولي سلمو التي ناضلت لتأسيس مؤتمر ستار في حلب إلى الشهيدة ناكهان أكارسال التي استشهدت إثر هجوم مسلح بمدينة السليمانية".

أكدت زلال أن المرحلة التي وصلت إليها المرأة من تحقيق الانتصارات ونيل المكتسبات تشير إلى أن المرأة تناضل وتكافح وتلعب دوراً ريادياً مهماً في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بهدف تحقيق النصر وإنجاح الثورة.

بيّنت زلال سياسة الدول المعارضة لحركة حرية المرأة بقولها: "الأنظمة المعارضة لثورة المرأة تمارس شتى أنواع الانتهاكات بحقها لتكسر إرادتها لكن بالمقابل المرأة لا تتراجع أبداً، إنما تتقدم بخطوات شامخة نحو الأمام بسيرها على خطا الشهداء".

نوهت زلال إلى أن فضل عقد الكونفرانس الرابع في حلب يعود إلى صاحب فكرة الديمقراطية والذي زرع فكرة الحرية والتنظيم في عقل المرأة، الفيلسوف عبد الله أوجلان.

أشارت زلال إلى أنه وعند تقييم وضع المرأة على مدار أكثر من عشرة أعوام منذ بداية الأزمة، يتم ملاحظة أن لتقدم المرأة عماد في الأساس وهو نضال القائد عبد الله أوجلان في أعوام السبعينيات أي أنه ميراث.

من ساكينة جانسيز إلى جينا أميني كفاح المرأة يتمدد

وأضافت: "بدأ كفاح المرأة بالشهيدة ساكينة جانسيز، والتي استطاعت أن تزرع بذرة تحرر المرأة من الأعراف الجاهلية والذهنية الذكورية والأنظمة الاستبدادية في ذهن المرأة، ليست فقط المرأة الكردية إنما نساء العالم أجمع".

وأوضحت أن كفاح المرأة من أجل التحرر من القيود امتد في العالم أجمع، وقالت: "كافة النساء من كافة الطوائف والأديان والقوميات اليوم يناضلن في سبيل التحرر، وانتفاضة النساء في روجهلات وإيران ضد النظام الديكتاتوري شاهدٌ على ذلك".

وأضافت: "انتفاضة اليوم في إيران ضد النظام الديكتاتوري بقيادة المرأة، بمقتل الشابة جينا أميني، لم تقف النساء مكتوفات الأيدي إنما طالبن بحقوقهن دون أن يهبن شيئاً، والحقيقة الوحيدة أن النصر سيكون حليف نضال المرأة".

من جانبها، قرأت الإدارية في مؤتمر ستار آرجين حلب توجيهات القائد عبد الله أوجلان بخصوص المرأة في كيفية تصديها لكل المؤامرات المحاكة ضدها لاستعبادها وإخضاعها للنظام الرأسمالي والذهنية الذكورية، وتوجيهات مؤتمر ستار.

تقرير عامين لمجلس مؤتمر ستار

بدورها، قرأت نوجيان حسين الإدارية في مركز أبحاث جينولوجيا تقرير عامين لمجلس مؤتمر ستار تضمن وضع القائد عبد الله أوجلان وما يتعرض له من انتهاكات في سجن إمرالي، والعزلة المشددة المفروضة عليه، والنشاطات التي يقوم بها المجتمع لمناهضة العزلة.

وتضمن التقرير أيضاً شرح الوضع السياسي الساري في العالم، منها طمع الدول المهيمنة بالسيطرة على الشرق الأوسط، وتدخل إيران والدولة التركية سعياً منهما إلى إقامة كيان لهم على أساس إمحاء الكرد وإنهاء مشروع الأمة الديمقراطية، إضافةً إلى التدخل الروسي الذي يريد فرض هيمنته على الشرق الأوسط.

كما تطرق التقرير إلى ذكر وضع المرأة والعنف الممارس بحقها، والمعارك التي تخوضها في سبيل تحررها بالسير على نهج القائد عبد الله أوجلان، والانتصارات التي حققتها من خلال انتفاضتها أمام الأنظمة الديكتاتورية والذهنية الذكورية للمطالبة بحقوقها المسلوبة.

كما بيّن التقرير أعمال اللجان التابعة لمؤتمر ستار والنشاطات والحملات التي قامت بها على مدار عامين، لرفع مستوى الوعي حول القضايا الاجتماعية التي ظهرت.

الاقتراح والمخطط السنوي

في الختام عرض التقرير جملة من الاقتراحات لتنفيذها في العامين القادمين، كرفع مستوى وتيرة النضال والاستمرار بإعطاء التدريبات، للنساء والرجال بغية تغيير الذهنية الذكورية، تطوير ورشات العمل، افتتاح دورة خاصة للجنولوجيا، الاستمرار بإعطاء اللغة الكردية في المجالس والكومينات، دعم وفتح مشاريع خاصة للمرأة.

بعد الانتهاء من قراءة التقرير حضر إلى الكونفرانس رجال تلقوا تدريب تغيير الذهنية الذكورية لتقديم هدية تذكارية بمناسبة عقد المؤتمر كونفرانسه الرابع.

ثم تم النقاش حول الوضع التنظيمي من قِبل الحاضرات، وأخذ آرائهن لتطوير عمل مؤتمر ستار كتكثيف حملات التوعية، وإعطاء التدريب للنساء قبل ضمهن للعمل التنظيمي وغيرها، كما تم تقييم التقرير الذي تمت قراءته، وذكر نواحي التقصير التي حدثت خلال عامين ليتم تفاديها في المستقبل.

الانتخابات

تلا ذلك فتح باب التصويت، بعد ترشيح الحاضرات أنفسهن للمنسقية الجديدة على أسس ديمقراطية، بإدلاء النساء بأصواتهن لانتخاب خمس عضوات لمنسقية مؤتمر ستار.

في الختام تم انتخاب كل من (آمنة خضرو، فارجين محمد، فهيمة حمو، أليف حسن، روشين موسى) وبعدها أدت الفائزات في الانتخابات القسم.

وانتهى الكونفرانس بترديد شعارات المرأة، حياة، حرية، لا حياة بدون القائد.

(ن ش/ف)

ANHA