​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب وقامشلو يدين الهجوم التركي على آفاشين وزاب ومتينا  

هذا ويواصل جيش الاحتلال التركي منذ الجمعة، هجماته ضد قوات حركة حرية كردستان في مناطق متينا، آفاشين وزاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، وسط مقاومة بطولية لقوات الكريلا.

وتنديدًا بالهجمات، أدلت مؤسسات مؤتمر ستار في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو وفي مدينة حلب ببيانات منفصلة.

حلب

تجمّعت العشرات من عضوات مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في ساحة الشهداء بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، للإدلاء ببيان.

وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل عضو منسقية مؤتمر ستار زينب إيبو، وبالكردية من قبل عضوة مؤتمر ستار زيلان شيخو.

وجاء في نص البيان "أن الدولة التركية الفاشية تقوم مرة أخرى بهجماتها على مناطق زاب وآفاشين ومتينا وتستخدم الكيماوي المحرم دوليًّا، لافتًا إلى أن الدولة التركية توسع هجماتها في كل رقعة يوجد فيه الكرد، سواء في شمال وشرق سوريا أو في شنكال".

عامودا

بيان مؤتمر ستار لناحية عامودا أدلي به أمام مقره، وقرئ من قبل عضوة المؤتمر منوّر خالد.

وجاء في البيان "أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وشنكال وروج آفا إبادة الشعب الكردي وقالت إن شعب روج آفا لن يقف صامتًا أمام هجمات المحتلين".

كركي لكي

في كركي لكي، أدلى مؤتمر ستار وعوائل قوات الدفاع الشعبي ببيان، قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار زلفا بدرو.

وأدان البيان الهجمات على مناطق زاب وآفاشين ومتينا، ونوه إلى أن قوات الكريلا "تتصدى للهجمات بإرادة وعزيمة قوية وستنتصر مثلما انتصرت في حفتانين وغاري".

ديرك

أما في ديرك، فأدلي بالبيان في دوار الشهداء بحضور أهالي المدينة وأمهات الكريلا وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقرئ من قبل عضوة مؤتمر ستار عطية شهوان.

وقال البيان "إن الهجوم على قوات الدفاع الشعبي ومناطق الدفاع المشروع استهداف للإنسانية، ويتم بدعم من بعض القوى العالمية وحزب الديمقراطي الكردستاني PDK"، وأضاف: "سنصعّد من نضالنا حتى حرية القائد أوجلان ونؤكد وقوفنا مع مقاتلينا حتى تحقيق النصر ضد الفاشية".

تربه سبيه

وفي تربه سبيه أدلي بالبيان أمام مقر مؤتمر ستار شرق الناحية وقرئ من قبل العضوة أمل العلي.

وجاء في نصه "على طول الجغرافيا التي تهاجمها الفاشية التركية هناك مقاومة عظيمة وخاصة في مناطق زاب، آفاشين ومتينا، من قبل قوات الكريلا"، وأدان البيان صمت المجتمع الدولي حيال الهجمات التركية الاحتلالية.

جل آغا

أما بيان جل آغا فقرئ في دوار الشهيد معصوم وسط الناحية من قبل العضوة أمل النزال.

وحيّا البيان مقاومة زاب وآفاشين ومتينا، وقال: "إنّ مقاومة شعوب المنطقة ضد المحتل التركي ومجاميعه الإرهابية في شمال وشرق سوريا ومناطق كردستان جزء من مقاومة حركة التحرر الكردستانية".

وأوضح أنه يومًا بعد يوم تثبت الدولة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية عداءها لجميع القيم الإنسانية والشعوب المناضلة.

الشهباء

وتجمّعت عضوات مؤتمر ستار لإقليم عفرين في حديقة ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

وقرى البيان باللغتين، العربية من قبل عائشة محمود، والكردية من قبل خاتون إبراهيم.

وجاء في نصه "مرة أخرى وعلى مرأى العالم الصامت يشن المحتل التركي هجماته باستخدام جميع الأسلحة المدمرة وحتى الكيمياوية منها في كل من زاب وأفاشين ومتينا، وبنفس الوقت يُهاجم المُهجرين قسرًا في مناطق الشهباء".

وأضاف "نحن باسم نساء عفرين المُهجّرات قسرًا والقاطنات في مخيمات العصر في الشهباء ندين ونستنكر هذه الهجمات الوحشية على الكرد، كما نناشد العالم برمته المتمثل بالمنظمات الإنسانية والحقوقية والنسائية لإبراز دوره والحد من هذه الهجمات".

(كروب/س و)

ANHA