​​​​​​​مؤتمر ستار في دمشق يعلن إضراباً عن الطعام تنديداً بالعزلة على القائد أوجلان

وبدأ الإضراب عن الطعام الذي يستمر ليومين، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس مؤتمر ستار، زينب محمد، كلمة، أدانت فيها العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأكدت أن "اليوم يصادف ذكرى استشهاد المناضلة، فيان صوران التي أضرمت النار في جسدها اعتراضاً على المؤامرة الغادرة وغير الإنسانية والمنافية لجميع حقوق الإنسان التي أحيكت ضد القائد أوجلان"، لتقرأ بعدها مقتطفات عن حياة القائد ومسيرته النضالية في وجه الفاشية التركية والسعي لتحرر الشعب الكردي والمرأة.

بدورها، ألقت الإدارية في مجلس مؤتمر ستار في دمشق، برجم يوسف كلمة، أكدت فيها "نحن مؤتمر ستار نعلن إضراباً عن الطعام استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد وذلك في ذكرى استشهاد المناضلة فيان صوران؛ الرفيقة الفدائية ذات الروح الوطنية والإرادة القوية التي أضرمت النار في جسدها اعتراضاً واستنكاراً للمؤامرة الدولية على القائد".

وأكدت أن "الرفيقة فيان ليست الوحيدة التي أضرمت النار في جسدها للاعتراض على المؤامرة، بل هناك الكثير ممن اعترضوا على هذه المؤامرة بأشد الأفعال والعبارات، خلدوا ذكرهم في صفحات تاريخ الشعب الكردي".

ليعرض بعدها سنفزيون عن مسيرة القائد الثورية ونضاله من الحرية.

كما زار أعضاء مجلس عوائل الشهداء، ومجلس PYD والشبيبة الثورية السورية، والثقافة والفن والكومينات المحلية ومجلس مؤتمر ستار المضربات عن الطعام.

(ف)

ANHA