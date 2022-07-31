​​​​​​​مؤتمر ستار في عين عيسى يندد بالاستهداف التركي لأربعة من أعضاء قوى الأمن الداخلي

وحضر البيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار في عين عيسى، آيات العبد الله، العشرات من نساء ناحية عين عيسى ومهجرات مقاطعة كري سبي المحتلة.

ندد البيان في مستهله، بالاستهداف التركي بطائرة مسيّرة، يوم الخميس 28 تموز الجاري، لسيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق عين عيسى الرقة، أسفر عن استشهاد 4 من أعضاء قوى الأمن الداخلي، كانوا داخل السيارة وهم "سلمى مصطفى، وسارة حسين، وجيهان مصطفى، وبشار بوزان".

وحمّل مؤتمر ستار في بيانه "لضامن الروسي مسؤولية هذا الاعتداء، وذلك من خلال صمته على استمرار الجرائم التركية واستهداف المواطنين والمناضلين في شمال وشرق سوريا دون تحريك ساكن".

وأكد البيان على الصمود والمقاومة تجاه أي هجوم يستهدف وحدة أراضيهم السورية ومحاولة قضم أي شبر منها.

ودعا مؤتمر ستار في ختام بيانه، الشعب السوري إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه المحتل التركي، ودفع الغالي والنفيس في سبيل تحرير مناطقه المغتصبة من رجس المحتل.

وكانت قوى الأمن الداخلي، قد علقت على الهجوم الذي استهدف قواته، في بيان، قال فيه: "في ظل الصمت الدولي تجاه الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال التركي على مناطقنا، يستمر العدوان التركي بالاعتداءات، حيث استهدفت طائرة مسيّرة قواتنا في عين عيسى أثناء أداء واجبها، نتج عنه استشهاد أربعة أعضاء".

(ي م)

ANHA