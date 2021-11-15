​​​​​​​مؤتمر ستار في الهول يطلق أولى فعالياته المناهضة للعنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار بناحية الهول في مقاطعة الحسكة، اعتصاماً، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حمل فيه المعتصمون صور القائد عبد الله اوجلان، ورايات مؤتمر ستار.

وهذا الاعتصام هو الفعالية الأولى لمؤتمر ستار لهذا العام في إطار الفعاليات التي ينظمها المؤتمر مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي الاعتصام، استذكرت عضوة مؤتمر ستار في ناحية الهول، ميساء الأحمد، "كل شهيداتنا قدمن أغلى ما يملكن من أجل حرية كافة النساء، فالمرأة أصبحت قائدة ومفكرة وعالمة لها حقوقها في المجتمع كله".

وأشارت إلى دور المرأة الفعال في بناء المجتمع، وتربية الأجيال القادمة، مبينة دور المرأة السياسي كونها جزء رئيس من منظومة المجتمع.

وأكد المعتصمون التزامهم بالكفاح حتى تحرير المرأة من براثن العبودية، مشددين على إبقائها شامخة ودعمها بثورتها التي هي بريادة المرأة.

والجدير بالذكر أن مؤتمر ستار في روج آفا والمنظمات النسائية تستعد لإطلاق حملة واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا.

(ع م/ي م)

ANHA