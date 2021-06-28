​​​​​​​مؤتمر ستار في الحسكة: زيلان ميراث لنا

ألقيت المحاضرة في صالة رشو بحي مشيرفة في المدينة، بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله والعشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

وعلّق في الصالة صور الشهيدات ولافتة كتب عليها مقولة شهيدة زيلان "أريد أن أفجر نفسي كقنبلة كي أظهر كل غضبي وعنفواني وأتحول إلى رمز انبعاث المرأة الحرة".

خلال المحاضرة التي بدأت بدقيقة الصمت، تحدثت منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ليلاف حسين وأشارت إلى أن المرأة الحرة عرفت نفسها بفكر القائد عبد الله أوجلان.

وأضافت: شهر حزيران يعتبر شهر الشهداء، فحرية ومقاومة المرأة بدأت من هذا الشهر بفضل شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم.

ليلاف حسين أكدت في سياقه أن الاحتلال التركي يستهدف النساء بالأخص المناضلات أمثال "زهرة، هبون، ساكينة وهفرين وليلى" اللواتي سطرن ملاحم المقاومة للقضاء على تنظيمهن.

زيلان ميراثاً لنا

بدورها استذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله الشهيدة زيلان التي نفذت العملية الفدائية في الـ 30حزيران عام 1996 ضد جيش التركي.

وقالت: الشهيدة زيلان نفذت عمليتها رداً على ممارسات الدولة التركية بحق القائد أوجلان، ومن أجل حرية الشعوب المناضلة، وأكدت "زيلان الفدائية أصبحت ميراثاً لجميع نساء العالم".

في ختام المحاضرة، عاهدت الكلمات بالسير على خطى الشهيدات والشهداء، وانتهت بترديد الشعارات التي تُحيي المرأة المقاومة.

(س و)

ANHA