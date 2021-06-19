​​​​​​​مؤتمر ستار في الدرباسية يستذكر شهداء شهر حزيران

وشارك في مراسم الاستذكار العشرات من أهالي ناحية الدرباسية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

في الاجتماع الذي بدأ بدقيقة صمت، تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار، ديلم ديرك، واستذكرت شهداء وشهيدات شهر حزيران الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن أرضهم.

وأشارت في حديثها إلى العمليات الفدائية التي قامت بها الشهيدات أمثال زيلان التي قامت بعملية فدائية في ديرسم ضد المؤامرة التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان في أحد نقاط الجنود الأتراك في 30 حزيران عام 1996، والشهيدة سما يوجا التي استشهدت إثر إضرام النار في جسدها في الـ17 حزيران عام 1998 رفضاً لسياسة الاحتلال التركي.

وتابعت: في العام الماضي استشهدت الرفيقات زهرة بركل وهبون ملا خليل والأم أمينة ويسي في قرية حلنج بمدينة كوباني إثر تعرضهن لاستهداف من قبل طائرة تركية مُسيّرة، وقبل يومين اغتيلت عضوة حزب الشعوب الديمقراطي.

ولخصت ديلم ديرك أهداف الدولة التركية من استهدف النساء قائلة "إنهم يهدفون إلى كسر إرادة المرأة الحرة والمثقفات والمنظمات أيضاً وبقائها تحت ظلم الأنظمة الرأسمالية وزرع الخوف داخلها".

وأشادت ديلم ديرك بتضحيات المقاتلات اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل أن تنال شعوبهن الحرية.

واختتم الاجتماع بالشعارات التي تُمجّد تضحيات الشهداء.

(ب ح /س و)

ANHA