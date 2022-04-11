​​​​​​​مؤتمر ستار في الدرباسية وحلب يستذكر الأم عويش

استذكر مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الذكرى السنوية الـ 29 لرحيل الأم عويش، والدة القائد عبد الله أوجلان، خلال اجتماع.

وعقد الاجتماع بحضور العشرات من أهالي الحي وعضوات وأعضاء المجالس والكومينات، وذلك في قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استمع الحضور إلى تسجيل صوتي للقائد عبد الله أوجلان يتحدث فيه عن الأم، والمرأة والثورة.

تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار، فاطمة حسن، عن مسيرة الأم عويش أكدت فيها أن "الأم عويش كانت أم عظيمة، وأنجبت قائداً عظيماً، فقد ناضلت ضد الظلم، وهذا ما تعلمه القائد من أمه".

مضيفةً "القائد آبو ناضل وكافح من أجل بناء امرأة قوية وحرة، وسعى لتخليصها من الذهنية السلطوية، واليوم يناضل القائد في سجن إمرالي بروح المقاومة التي تعلمها من أمه، وقاد النضال التحرري في كردستان، ونظّم الملايين على أسس ومبادئ الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

الحسكة

ضمن فعاليات حملة انطلقت في الـ 26 من شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، وتحت شعار" بإرادة المرأة سنعود إلى مجتمع إيكولوجي" افتتح مؤتمر ستار حديقة باسم الشهيدة "مزكين لوقو" في قرية الغنامية بناحية الدرباسية، بمناسبة الذكرى الـ 29 لرحيل الأم عويش وميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي صادف الـ 4 من شهر نيسان الجاري.

شارك في الافتتاحية العشرات من أهالي الناحية، وممثلات عن مؤتمر ستار، والتنظيمات النسائية، وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، قالت فيها: " إن افتتاح حديقة باسم الشهيدة "مزكين لوقو" هي استمرار لفعاليات 4 نيسان الذي يصادف ميلاد القائد أوجلان".

واعتبرت رمزية محمد يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان يوم تأسيس فلسفة، أضاءت طريق الحرية بالنسبة لمؤتمر ستار والمرأة الكردية وشعب شمال وشرق سوريا، مؤكدة أن السعي وراء الحرية يتطلب مقاومة ونضال كبيرين.

ودعت النساء إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

كما استذكرت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، رحيل الأم عويش، وقالت في هذا الصدد: "الأم عويش استطاعت بناء شخصية عظيمة مثل القائد عبد الله أوجلان وتدريبه على أساس بناء مجتمعه والذي استطاع بدوره بناء فلسفة في كردستان للحفاظ على الهوية الكردية والكردستانية".

ثم بدأت المشاركات بزراعة نحو 450 شجرة حراجية ومثمرة، ضمن حديقة الشهيدة "مزكين لوقو" البالغة مساحتها نحو 28 دونماً، والواقعة في قرية الغنامية التابعة لناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة.

يشار إلى أن الشهيدة مزكين لوقو كانت مقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة (YPJ)، ارتقت إلى مرتبة الشهادة في الـ 4 من نيسان 2014، في سري كانيه أثناء حملة "مبروكة" ضد المجموعات المرتزقة.

ديرك

في السياق، زرع أعضاء المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي، نحو 450 شجرة في مزار الشهيد خبات بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، إحياء للذكرى السنوية الـ 29 لرحيل الأم عويش.

(كروب/ي م)

ANHA