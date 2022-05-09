​​​​​​​مؤتمر PYD في أوروبا يخرج بجملة قرارات أبرزها النضال من أجل المناطق المحتلة

نشر اليوم الإثنين، الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر للحزب في أوروبا.

وجاء في نصه:

"تحت شعار “بروح ثورة روج آفا لننظم أنفسنا ونصون وجودنا” عقد حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في أوروبا مؤتمره الحادي عشر بمشاركة 250 مندوباً عن المنظمات الحزبية في أوروبا على مدار يومي 7ـ 8 أيار 2022، بحضور مجموعة من ممثلي الأحزاب الكردية والسورية في أوروبا، ويأتي هذا المؤتمر بعد انفراج أزمة كورونا وسياسات الإغلاق العام في أوروبا والتي عطلت الكثير من أنشطة الحزب ونشاطاته، كما يتزامن مع ظروف دولية حساسة حيث يعيش العالم أزمة وفوضى في خضم حرب عالمية ثالثة لا تشبه سابقاتها والتي بدأت منذ ربع قرن وتستند في عمقها إلى المصالح الرأسمالية بين أقطاب القوى العظمى، وفي ظل استمرار سياسة الإنكار والانفصام عن الواقع الذي يعيشه النظام في دمشق، واستمرار جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وسري كانية وكري سبي، وفي حين تستغل دولة الاحتلال التركي الأزمة الدولية التي تشكلها الحرب الروسية الأوكرانية لتمرير أجنداتها بتكثيف عدوانها على شعبنا في روج آفا وباشوري كردستان والتي يتصدى لها مقاتلي الحرية في ذرى كردستان بمقاومة تاريخية، ويترافق مع ذلك توزيع أدوار للنيل من مكتسبات شعبنا في شنكال.

في ظل المخاطر الجسيمة والمرحلة السياسية الحساسة عالمياً والتي تلقي بظلال تبعاتها على الشرق الأوسط وروج آفا عقد حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في أوروبا مؤتمره بأجندة تهدف لتصعيد وتفعيل العمل الحزبي بين أبناء الجالية الكردية والتي اضطرتها ظروف متعددة للتوجه لأوروبا وما تفرضه هذه الظروف من ضرورات تنظيم صفوف شعبنا سياسياً واجتماعياً وليبقى حزبنا الذي تأسس على الشرعية الجماهيرية وتضحيات الشهداء حاضراً لخدمة شعبنا ومكتسباته في كل مكان.

وبعد نقاشات مستفيضة خرج المؤتمر بقرارات مهمة من شأنها أن تساهم في تفعيل نشاطات الحزب في أوروبا على إعادة بناء التنظيم وزخمه عبر محاربة جميع المفاهيم التي تتناقض مع أيديولوجية الحزب، ومحاربة الفردية والأنانية والسلطوية والعمل بروح الفريق والمؤسسة الحزبية المبنية على الآليات والقواعد التنظيمية، وتناولت القرارات بالإضافة لذلك تنظيم المرأة وسبل التنمية الفكرية لتلعب المرأة دورها الريادي مجتمعياً وسياسياً، وشملت القرارات العمل الدبلوماسي للوصول إلى مراكز القرار في أوروبا لإيصال صوت شعبنا وإثارة المواضيع الساخنة التي تمس روج آفا والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتدويل الملفات الملحة، كما وتناولت القرارات العمل الإعلامي وشريحة الشباب والثقافة والفن. كما وأكد المؤتمر على العمل لتكون لعفرين وسري كانية وكري سبي وباقي المناطق المحتلة الأولوية في النضال بالتوازي مع الكفاح من أجل دمقرطة سوريا جديدة حرة ولامركزية يعيش في كنفها السوريون جميعاً.

واختتم مؤتمرنا أعماله بانتخاب إدارة جديدة فاعلة للحزب في أوروبا تكونت من 39 رفيقاً تضم في صفوفها المرأة والشبيبة والإعلام والثقافة والفن وباقي قطاعات حزبنا تكون قادرة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا، على تلبية استحقاقات ثورة روج آفا وتضحيات الشهداء وليكون حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في أوروبا قادراً على قيادة المرحلة دبلوماسياً وسياسياً في الساحات الأوروبية، ولنكون قادرين على تنظيم صفوف شعبنا في أوروبا وتصعيد عملنا التنظيمي بين الجالية الكردية".

(س ر)