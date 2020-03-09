​​​​​​​مؤتمر في فيينا عن شمال وشرق سوريا

وحضر المؤتمر الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ، بدران جيا كرد وعضو المؤتمر القومي الكردستاني، رفيق غفور.

ومن الجانب النمساوي حضر، عضو البرلمان الأوروبي آندرياس شيدر Anderias Schieder وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ساسة وأكاديميين أوروبيين.

وناقش المؤتمر الذي أُلقيت خلاله عدة محاضرات، التحديات الاستراتيجية التي تواجه الإدارة الذاتية في شمال و شرق سوريا ومن ضمنها الهجوم التركي ونتائجه على المنطقة من حيث زعزعة الاستقرار ودوره في إنعاش داعش.

وتطرق المؤتمرون إلى دور الإدارة الذاتية في حل الأزمة السورية وتبعات إقصائها من المباحثات التي تعقد بهدف حل الأزمة السورية.

كما تحدث المحاضرون عن التجربة الرائدة في شمال شرق سوريا وعن دور المرأة في هذه التجربة.

وسلط المؤتمر الضوء على الانتهاكات وعمليات التغيير الديموغرافي في المناطق التي احتلتها تركيا مع مجموعتها المرتزقة.

(م)

ANHA