​​​​​​​مؤتمر دمشق للاجئين ينطلق وسط مشاركة دولية ضئيلة

وحشدت كل من روسيا ودمشق خلال الأسابيع الماضية جهودها لإقناع الدول للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يستمر اليوم وغدًا، إلا أن التحذيرات الأمريكية والأوربية حالت دون ذلك.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان أكد أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا على اعتبار أنه "لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سورية".

وبيّن أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة في المؤتمر، وأشار سوسان إلى أن الصين وروسيا وإيران ولبنان ودولة الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.

وافتُتح المؤتمر، اليوم، بكلمة من الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال: "موضوع اللاجئين في سوريا هو قضية مفتعلة فتاريخ سوريا يخلو من هجرة جماعية".

وأضاف الأسد: "الحكومات التي عملت بجدّ لنشر الإرهاب لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم".

فيما أشار وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، في كلمته للمؤتمر عن بُعد، إلى أنّ النزوح السوري بات يشكل عبئًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا على لبنان، مع وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري.

وناشد وهبة المجتمع الدولي بمساعدة لبنان في تنفيذ خطتها لتأمين العودة الآمنة والتدريجية للنازحين السوريين.

ويشير غياب أبرز الدول الغربية والعربية التي بإمكانها تمويل العودة، عن هذا المؤتمر، بحسب مراقبين، إلى أن لا فائدة من هذا المؤتمر إلّا "محاولة لتعويم الحكومة السورية"، في مقابل تعويل لبناني رسمي على "النيّة الروسية" في إيجاد مصادر تمويل بديلة لتحقيق "حلم العودة".

(ي ح)